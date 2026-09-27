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Sénégal : Reug Reug placé en garde à vue dans une affaire de faux billets

Le lutteur sénégalais Oumar Kane, plus connu sous le nom de Reug Reug, a été placé en garde à vue à Dakar dans le cadre d’une enquête portant sur une affaire de faux billets de banque, selon des informations publiées par Seneweb.

Rita Zimé
Publié le à
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Sénégal : Reug Reug placé en garde à vue dans une affaire de faux billets
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L’athlète a été interpellé par la brigade de gendarmerie de Faidherbe et retenu dans les locaux de cette unité avec d’autres personnes. L’enquête est toujours en cours et les responsabilités de chacun n’ont pas encore été établies.

À ce stade, aucune décision judiciaire définitive n’a été annoncée contre le lutteur. Sa garde à vue s’inscrit dans la phase d’enquête et Reug Reug bénéficie de la présomption d’innocence.

Une figure majeure des sports de combat sénégalais

Reug Reug est l’une des personnalités les plus connues de la lutte sénégalaise et des arts martiaux mixtes. Sa notoriété dépasse le cadre de l’arène sénégalaise, ce qui donne à cette affaire une forte résonance médiatique.

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