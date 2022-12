Guinée: l’acquisition d’un avion de type présidentiel choque la toile

En Guinée, les internautes s’enflamment depuis mardi, suite à l’acquisition d’un avion de type présidentiel par le gouvernement de la transition. Pour beaucoup, la Guinée n’a pas besoin d’un tel achat dans son contexte sociopolitique actuel.

« Le président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, était le mardi 20 décembre 2022 à l’aéroport Ahmed Sékou Touré pour réceptionner un avion du type présidentiel acquis pour la République de Guinée », a annoncé la présidence guinéenne ce mardi. Il s’agit d’un jet de marque C9-SPM sur lequel est déjà floqué «République de Guinée».

L’acquisition de cet avion intervient alors que la Guinée était privée d’une compagnie aérienne nationale depuis plusieurs dizaines d’années. Selon le communiqué de la présidence de Guinée, « l’ambition aujourd’hui est de doter la Guinée d’une compagnie nationale pour non seulement faciliter le déplacement des officiels mais aussi et surtout marquer notre retour dans le trafic aérien, signe de respectabilité du pays à l’échelle internationale« . « Et dans ce cadre, d’autres appareils pourraient rallier Conakry prochainement », a ajouté le communiqué.

L’ERJ-145 est un biréacteur de transport régional. Ses propulseurs sont placés à l’arrière du fuselage et l’appareil nécessite 1 770 m pour décoller et 1 360 m à l’atterrissage parfait pour les déplacements régionaux. Il peut accueillir jusqu’à 50 passagers sur trois rangées de sièges de front (2+1) en une seule classe.

La toile s’emporte

L’acquisition de cet avion de type présidentiel a suscité maintes réactions sur la toile. Alors que d’autres félicitent le gouvernement pour cet acte, d’autres guinéens ont critiqué le pouvoir du colonel Doumbouya. Ces derniers soutiennent que le contexte actuel du pays ne favorise pas l’achat de tel aéronef.

Le gouvernement de la transition ferait mieux de mettre les bouchées doubles pour l’organisation à bonne date des élections pour le retour du pouvoir aux mains des civils, selon ses derniers.