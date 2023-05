Guinée: la liste face au Brésil et l’Egypte avec Naby Keita

-Publicité-

La Fédération guinéenne de football a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres face au Brésil et l’Egypte, comptant respectivement pour la journée FIFA et les éliminatoires de la CAN 2023.

A l’instar de la plupart des sélections africaines, la Guinée va livrer deux rencontres au cours de la journée FIFA du mois de juin. Le Syli National va affronter l’Egypte le 14 juin à Marrakech au Maroc dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Trois jours plus tard, la sélection guinéenne se mesurera à son homologue brésilienne pour un choc de gala le 17 juin 2023 à Barcelone en Espagne.

Et pour l’occasion, le sélectionneur national, Kaba Diawara, a publié sa liste des joueurs retenus. Cette liste comporte plusieurs retours, dont le plus notable est celui de l’attaquant José Kanté (Urawa Red Diamonds/Japon), qui n’avait plus été convoqué depuis la dernière CAN. Les joueurs clés tels que Naby Keita, récemment parti de Liverpool, Mouctar Diakhaby, Issiaga Sylla, Amadou Diawara, Ilaix Moriba, François Kamano et Serhou Guirassy sont présents.

Plusieurs cadres sont cependant écartés du groupe. Tout d’abord, l’attaquant Mohamed Bayo, qui a été titulaire lors des 4 derniers matchs du Syli National, est exclu de l’équipe en raison de sa situation délicate à Lille. Ousmane Kanté et Thierno Issiaga Barry sont également absents du groupe.

Co-leader de son groupe de qualification à la CAN avec l’Égypte et avec une avance de 6 points sur le duo Malawi-Éthiopie, la Guinée a seulement besoin d’un petit point pour valider sa qualification pour la Coupe d’Afrique qui se tiendra en 2024 en Côte d’Ivoire.

La liste de la Guinée face au Brésil et l’Egypte:

