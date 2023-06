Guinée: la liste élargie de Morlaye Cissé pour la CAN U23

-Publicité-

Le sélectionneur national Morlaye Cissé a dévoilé une liste élargie à 27 joueurs pour la phase finale de la CAN U23 au Maroc. Un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024.

En attendant de dévoiler la liste définitive du Syli Olympique pour la CAN U23 au Maroc, la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) a publié ce mercredi le groupe élargi du sélectionneur Morlaye Cissé pour ce tournoi. « En attendant la liste définitive, le sélectionneur de l’équipe a présélectionné 27 joueurs pour les préparatifs », a indiqué la Féguifoot sur son site officiel. Une liste composée de plusieurs locaux.

Le milieu central Seydouba Cissé (Leganés, Espagne) et le milieu offensif Aguibou Camara (Atromitos Athen, Grèce), qui comptent respectivement cinq et 17 capes (1 but) avec le Syli National figurent dans la liste, au même titre que le jeune gardien Lassana Diakhaby (Valenciennes, France), convoqué pour la première fois chez les A en septembre 2022, sans entrer en jeu.

Logée dans le groupe A, la Guinée sera opposée d’entrée au pays hôte, le Maroc, le 24 juin. Elle défiera ensuite le Congo le 27 juin, et clôturera sa campagne de groupe le 30 juin contre le Ghana.

La liste de la Guinée pour la CAN U23 au Maroc

Gardiens : Sékou Camara (Renaissance, Guinée), Lassana Diakhaby (Valenciennes, France), Mory Keïta (Fello Star, Guinée)

Défenseurs : Naby Camara (Club Sportif Sfaxien, Tunisie), Bangaly Cissé (SOAR Académie, Guinée), Haladj Madiou Keïta (Auxerre, France), Naby Youssouf Oularé (Boluspor, Turquie), Cheick Amadou Thiam (Zulte Waregem, Belgique), Mohamed Soumah (AS Kaloum, Guinée), Ousmane Papa Conté (SOAR Académie, Guinée), Sékou Oumar Syla (Wakriya, Guinée), Mohamed Chérif Camara (Hafia, Guinée)

Milieux de terrain : Fodé Camara (Horoya, Guinée), Ousmane Kokoe Coumbassa (Olympique de Beja, Tunisie), Aguibou Camara (Olympiakos, Grèce), Seydouba Cissé (Léganes, Espagne), Sékou Tidiany Bangoura (Istanbul Basaksehir FK, Turquie), Mohamed Lamine Soumah (Chartres, France), Ibrahima Brèze Fofana (Hammarby, Suéde)

Attaquants : Ousmane Camara (Auxerre, France), Alkhaly Momo Cissé (Stuttgart VFB, Allemagne), Algassime Bah (Olympiacos FC, Grèce), Youssuf Sylla (Zulte Waregem, Belgique), Alseny Soumah (Horoya, Guinée), Salifou Soumah (Le Havre, France), Momo Fanyé Touré (Volga Ulyanovsk, Russie), Mamoudou Saran Kanté (Fello Star, Guinée).

