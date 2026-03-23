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Guinée : la fédération ne fera aucun recours au TAS pour la CAN 1976

La Fédération guinéenne de football a tenu à dissiper toute idée de recours judiciaire concernant la Coupe d’Afrique des Nations 1976 : elle ne déposera pas de plainte auprès du Tribunal arbitral du sport pour remettre en cause le titre remporté par le Maroc lors de cette édition.

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Guinée : la fédération ne fera aucun recours au TAS pour la CAN 1976
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Ces précisions interviennent alors que des débats enflammés autour de la CAN 2025 ont ravivé des allégations anciennes. Plusieurs internautes et commentateurs ont tenté d’établir un parallèle avec la finale de 1976, affirmant — à tort selon certains témoins — que des joueurs marocains s’étaient retirés lors de la confrontation face à la Guinée.

Parmi ceux qui ont contesté cette version figure l’ancien international guinéen Ismaël Sylla. Présent sur le terrain lors de la rencontre, il a démenti avec fermeté toute défaillance de l’équipe adverse ou incident correspondant aux rumeurs diffusées.

La FGF rétablit les faits

Dans un communiqué officiel publié pour éclaircir la situation, la Fédération guinéenne a expliqué ne pas avoir saisi ni le TAS ni la Confédération africaine de football pour contester le résultat de 1976. L’instance a qualifié d’infondées les informations relayées récemment sur les réseaux sociaux et appelé au calme en demandant que l’on s’en tienne aux éléments confirmés.

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La note de la FGF rappelle également le format particulier de la compétition à l’époque : la phase finale se jouait sous forme de poule et le Maroc, arrivé en tête de cette série, a été déclaré champion d’Afrique selon les règles en vigueur. Par cette mise au point, la fédération cherche à éteindre les spéculations et à recentrer le débat sur des faits établis.

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