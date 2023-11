Guinée – Evasion de Dadis Camara: 9 morts et 6 blessés enregistrés

- Publicité-

Dans un communiqué diffusé ce lundi 06 novembre 2023, le Procureur général près la Cour d’appel de Conakry a dressé le bilan provisoire de l’attaque perpétrée contre la prison de Conakry. Cette attaque, qui a favorisé l’évasion de l’ancien président Dadis Camara, a occasionné 09 morts.

09 morts et 06 blessés. C’est le bilan provisoire de l’affrontement survenu samedi entre des assaillants et les forces régulières à Conakry. Des individus armés, avec à leur tête Verni Pivi, militaire radié et fils de Claude Pivi, l’un des détenus dans l’affaire « 28 septembre », ont attaqué la prison de Conakry pour faire évader 4 prisonniers. Il s’agit de Moussa Dadis Camara, Claude Pivi, Moussa Thiegboro Camara et Blaise Gomou.

Selon les chiffres du Procureur général, parmi les 09 personnes tuées, 04 sont membres des Forces de Défense et de Sécurité. 03 personnes non identifiées dans le rang des assaillants et 02 victimes enregistrés dans une ambulance.

En plus des faits d’évasion et de détention illégale d’armes, le Procureur a donné des instructions afin que la Direction Centrale des Investigations Judiciaires procède à des enquêtes supplémentaires et d’engager une action publique contre Moussa Dadis Camara, Claude Pivi, Moussa Thiegboro Camara, Blaise Gomou et autres pour des faits d’assassinat commis sur les agents des Forces de Défense et de Sécurité dans l’exercice de leur fonction régalienne, homicide involontaire, abandon de poste, violation de consignes et complicité.

Dadis Camara, Thiegboro et Blaise Gomou reconduits en cellule, Claude Pivi toujours en cavale

Après avoir été sortis de la prison par le commando armé, Dadis Camara, Moussa Thiegboro Camara et Blaise Gomou ne sont pas allés loin. Ils ont été retrouvés quelques jours après et reconduits en cellule à la maison centrale de Conakry. Selon leurs avocats, ils se seraient rendus d’eux-mêmes, car n’ayant pas voulu s’évader.