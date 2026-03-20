Guinée équatoriale : Malabo étend sa stratégie de diversification à l’île d’Annobón

La Guinée équatoriale a programmé l’inauguration, le 17 avril 2026, d’une usine de transformation de thon et d’un complexe hôtelier de luxe sur l’île d’Annobón, une opération destinée à inscrire l’archipel isolé au cœur de sa stratégie de diversification économique hors-pétrole. Ce projet relie la volonté de faire de La Paz le nouveau centre administratif et technologique du pays à une politique d’aménagement territorial visant à intégrer chaque province dans les chaînes de valeur nationales.

Sur le plan industriel, l’usine de thon doit permettre au pays de renforcer la transformation locale des produits de la mer plutôt que de se limiter à l’exportation de matières premières. Les autorités tablent sur une augmentation de la valeur ajoutée halieutique pour réduire les importations de poisson et développer des débouchés vers les marchés régionaux de la zone CEMAC et au-delà. Le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue a souligné la nécessité d’adopter des normes de certification strictes pour que la marque équato-guinéenne puisse concurrencer les acteurs régionaux.

Simultanément, l’ouverture d’un complexe hôtelier haut de gamme sur l’île de Palé met en avant un volet touristique ciblé sur le luxe et les clientèles internationales. L’objectif affiché par le gouvernement est de combiner industrie et tourisme pour tirer parti des investissements publics réalisés dans les infrastructures portuaires et aéroportuaires d’Annobón. Ce modèle vise à générer des emplois locaux et à attirer des investissements directs étrangers dans des secteurs non liés aux hydrocarbures.

Coordination logistique et défis d’intégration territoriale

La mise en oeuvre de ce duo « usine-hôtel » repose sur une coordination entre le pôle administratif de La Paz et les opérations économiques insulaires. Les autorités ont engagé des travaux sur les capacités portuaires et aéroportuaires afin d’améliorer la desserte d’Annobón, mais la synchronisation des flux de matières premières, des produits transformés et des flux touristiques demeure un défi technique et organisationnel majeur.

Publicité

La transformation du thon exige notamment des chaînes du froid performantes, des procédures de certification sanitaire et des liaisons maritimes régulières pour garantir la compétitivité des produits sur les marchés externes. Le gouvernement met en avant la combinaison d’infrastructures publiques et d’investissements privés comme levier pour structurer ces chaînes logistiques et répondre aux exigences des acheteurs régionaux et internationaux.