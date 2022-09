Guinée Equatoriale: la peine de mort abolie

La chaine nationale de la Guinée Equatoriale a annoncé mardi, l’abolition de la peine de mort. A la base, une loi promulguée par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

C’est désormais chose faite. La Guinée Equatoriale est inscrite sur la liste des pays ayant aboli la peine de mort. « La peine de mort est totalement abolie en république de Guinée équatoriale », dispose la loi du nouveau code pénal équato-guinéen, signée par le chef de l’État et diffusée par le vice-président sur Twitter.

Avec cette décision, la Guinée Equatoriale rejoint de nombreux pays qui ont déjà aboli la peine de mort. En juillet, le Parlement de la Sierra Leone a adopté à l’unanimité une loi abolissant la peine de mort pour tous les crimes. En décembre, le Kazakhstan a adopté une loi abolissant la peine de mort pour tous les crimes, qui est entrée en vigueur en 2022.

En 2022, on dénombre dans le monde : 110 États ayant aboli la peine de mort en toutes circonstances, 7 États ne conservant la peine de mort que pour des crimes commis en temps de guerre et des crimes contre l’humanité, 24 États considérés comme abolitionnistes en pratique car n’ayant procédé à aucune exécution ces dix dernières années et qui semblent avoir pour pratique établie de s’abstenir de procéder à des exécutions et 54 États appliquant la peine de mort.