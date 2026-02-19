Guinée équatoriale : inflation à 2,4 % en janvier 2026, le transport bondit de 5,1 %

La Guinée équatoriale a vu son indice des prix à la consommation progresser en janvier 2026, avec un taux d’inflation annoncé à 2,4 % contre 2,3 % en décembre 2025, selon l’Institut national de la statistique ; l’inflation sous-jacente est pour sa part chiffrée à 3 % et la variation mensuelle atteint +0,6 %.

La Guinée équatoriale a vu son indice des prix à la consommation progresser en janvier 2026, avec un taux d’inflation annoncé à 2,4 % contre 2,3 % en décembre 2025, selon l’Institut national de la statistique ; l’inflation sous-jacente est pour sa part chiffrée à 3 % et la variation mensuelle atteint +0,6 %.

Le bulletin officiel indique également que, en glissement annuel, l’IPC affiche une hausse de 3,4 %. La variation cumulée depuis le début de l’année est de +0,6 %, conformité des différences de temporalité relevées par les statisticiens. Ces données ont été rendues publiques dans le rapport daté du 18 février 2026.

Les secteurs contribuant le plus à la hausse des prix en janvier sont le transport, les boissons alcoolisées et le tabac, les services de restauration et d’hôtellerie, ainsi que la santé. L’institut met en avant des mouvements significatifs au sein de ces rubriques, avec des écarts mensuels supérieurs à la moyenne nationale.

Publicité

Détails sectoriels et variations locales

Le poste « transport » enregistre une hausse globale de +5,1 %. Dans le détail, le transport maritime et fluvial de passagers progresse de +11,3 %, le transport aérien de +10,7 % et les véhicules automobiles de +10 %. Les services liés à la santé augmentent aussi notablement : les services hospitaliers grimpent de +7,6 % et les soins dentaires de +11,5 %.

Les boissons alcoolisées et le tabac affichent une progression de +2,9 %, tandis que les restaurants et hôtels voient leurs prix augmenter de +3 %. L’inflation sous-jacente, qui exclut les éléments les plus volatils, est indiquée à 3 %, traduisant une pression sur les prix hors composants alimentaires et énergétiques.

La catégorie alimentation, qui pèse pour 47,99 % dans la contribution globale à l’inflation nationale, progresse de +1,1 % en janvier. Plusieurs produits enregistrent des hausses marquées : la viande de zébu +9,5 %, les poissons secs ou fumés +5,1 %, le pain +3,9 % et la viande de volaille +4,1 %. L’institut souligne que cette rubrique reste le principal moteur structurel des variations de prix.

Publicité

La répartition géographique des variations montre des disparités : Malabo en tête avec 3,8 % d’inflation, soutenue par le transport (+13,4 %), les restaurants et hôtels (+7,2 %) et la santé (+6 %). Ebibeyin enregistre 2,6 %, Mongomo 1,5 %, Bata 0,9 % et Evinayong 0,7 %.