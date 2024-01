Guinée: des nouvelles de Serhou Guirassy avant le choc contre la Gambie

-Publicité-

La Guinée pourrait faire avec son buteur Serhou Guirassy pour le choc face à la Gambie à la CAN 2023, alors que l’attaquant de Stuttgart a fait son retour à l’entrainement.

Logée dans la poule C dite de la mort à la CAN 2023, la Guinée s’en sort plus ou moins bien, au moins jusqu’ici. Le Syli National a arraché un précieux match nul face au Cameroun pour sa première sortie dans ce tournoi. Et pour leur deuxième match prévu vendredi contre la Gambie, les Guinéens pourraient compter sur leur buteur maison, Serhou Guirassy.

Absent face aux Lions Indomptables lundi dernier en raison d’une blessure à la cuisse, l’attaquant de Stuttgart a repris le chemin de l’entrainement. Comme le renseigne le compte guinéen 100%Foot photos à l’appui, l’avant-centre de 27 ans a participé à la séance d’entrainement du mercredi avec le groupe. Ses coéquipiers, les milieux Abdoulaye Touré et Naby Keita, également victimes de pépins physiques, étaient également de la partie.

𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕 𝑰𝒏𝒇𝒊𝒓𝒎𝒆𝒓𝒊𝒆 🏥⛑️



Serhou Guirassy, Naby Keita et Abdoulaye Touré ont tous de meilleures sensations. Les 2 séances à venir vont déterminer si aucune douleur ou rechute n’intervient pour bloquer leur retour.



A l’instant T, chacun d’eux est aujourd’hui capable… pic.twitter.com/aEBulENAMi — 𝟏𝟎𝟎% 𝐅⚽⚽𝐓🇬🇳 (@CentPCentFoot) January 17, 2024

Il est cependant encore tôt pour dire avec exactitude que les trois seront alignés face aux Scorpions demain soir. Il faudrait encore attendre les séances à venir pour voir si aucune douleur ou rechute n’interviendra pour bloquer leur retour.

C’est en tout cas une bonne nouvelle déjà pour le sélectionneur Kaba Diawara et ses hommes qui doivent prendre les trois points de la victoire contre la Gambie pour relancer leur tournoi et envisager la qualification pour les huitièmes de finale.