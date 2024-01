Guinée – Côte d’Ivoire: tête-à-tête annoncé entre Alassane Ouattara et Mamadi Doumbouya

- Publicité-

Pour une première fois depuis son accession au pouvoir par la force, le chef de l’Etat de la Guinée, Mamadi Doumbouya est annoncé à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire. Au cours de cette prochaine visite en terre ivoirienne, Doumbouya aura un tête-à-tête avec Ouattara.

L’information émane de Jeune Afrique. Selon le média, un proche du dirigeant guinéen est arrivé dans la capitale ivoirienne le 15 janvier afin, entre autres, de préparer le déplacement du président Doumbouya en terre ivoirienne.

A travers cette démarche, Mamadi Doumbouya se distingue ainsi un peu plus du Malien Assimi Goïta, ou encore du Burkinabè Ibrahim Traoré. En effet, depuis leur arrivée respective au pouvoir, Goita et Traoré ont pris une distance considérable envers Ouattara, dont les déclarations ne confortent guère, les autorités militaires de Bamako et Ouagadougou.