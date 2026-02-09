Guinée-Bissau : la police expulse l’ambassadeur de l’UE du siège de la Ligue des droits de l’homme

En Guinée-Bissau, le représentant de l’Union européenne a été contraint de quitter les locaux de la Ligue bissau-guinéenne des droits de l’homme (LGDH) alors qu’il s’y trouvait en compagnie du président de cette organisation. L’intervention s’est produite au siège de la LGDH durant la visite officielle du diplomate.

Dix éléments de la Police d’intervention rapide ont investi les lieux en pénétrant dans les bureaux. Selon le récit des personnes présentes, ces policiers étaient équipés d’armes et portaient des cagoules au moment de l’entrée.

À l’arrivée des forces, la dizaine de personnes qui se trouvait à l’intérieur a été sommée de quitter les locaux. Les agents ont ensuite ordonné la fermeture des bureaux de la Ligue, empêchant toute poursuite des activités sur place.

La délégation de l’Union européenne n’a, à ce stade, diffusé aucune communication officielle sur cet événement ni fourni d’explications publiques concernant la présence de son ambassadeur au siège de la LGDH au moment de l’intervention policière.

De son côté, la Ligue bissau-guinéenne des droits de l’homme a dénoncé l’action policière et a qualifié l’opération d’une nouvelle tentative d’intimidation à son encontre. L’organisation déplore également qu’aucune justification n’ait été donnée par les autorités pour motiver l’expulsion et la fermeture forcée de ses locaux.