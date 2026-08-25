Guillaume Pley : quatre hommes condamnés après le home-jacking de 2021 à Rueil-Malmaison

Le home-jacking subi par la famille de Guillaume Pley à Rueil-Malmaison le 8 juillet 2021 s’est soldé en juin 2023 par la condamnation de quatre hommes à des peines de cinq à dix ans de prison. L’affaire revient dans l’actualité alors que le créateur de LEGEND traverse un nouvel épisode médiatique en août 2026.

Selon les éléments rapportés au moment des faits, trois hommes armés ont pénétré au domicile de l’animateur alors qu’il était absent. Sa compagne, leur bébé et la nounou ont été menacés pendant l’agression.

Le procès s’est tenu en juin 2023 devant le tribunal correctionnel de Nanterre, qui a condamné quatre hommes pour ce home-jacking. Les peines prononcées s’échelonnent de cinq à dix ans de prison.

Dans un dossier distinct, Le Monde a rapporté le 10 août 2026 des accusations d’échanges en ligne à caractère sexuel avec plusieurs mineures et a indiqué que Guillaume Pley avait publié un communiqué pour les contester. Télérama, avec l’AFP, a ensuite rapporté que son avocate annonçait des plaintes en diffamation contre Le Monde, Les Inrocks et le youtubeur TPZ.

Consulté le 25 août 2026, le classement Apple Podcasts France place Les Grosses Têtes en tête et LEGEND au deuxième rang.