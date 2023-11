Guerre Israël-Hamas : Netanyahou répond sèchement à Macron sur les bombardements de civils

- Publicité-

Il n’y a « aucune justification » aux bombardements tuant des civils à Gaza, avait déclaré Emmanuel Macron dans un entretien à la BBC vendredi. Emmanuel Macron, a « commis une grave erreur, sur le plan des faits et sur le plan moral » retorque Benjamin Netanyahou.

Le président français Emmanuel Macron « exhorte Israël à cesser » les bombardements tuant des civils à Gaza, dans un entretien accordé à la BBC diffusé vendredi soir. « Nous partageons la douleur (d’Israël). Et nous partageons leur volonté de se débarrasser du terrorisme ». Mais « de facto, aujourd’hui, des civils sont bombardés. Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardés et tués ». Il n’y a « aucune justification » et « aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter », a-t-il souligné.

« Il n’y a pas d’autre solution qu’une pause humanitaire d’abord » pour aller à un « cessez-le-feu, qui permettra de protéger tous les civils qui n’ont rien à voir avec les terroristes », a-t-il insisté vendredi. « Il est impossible d’expliquer que nous voulons lutter contre le terrorisme en tuant des innocents », a encore souligné le président français.

La réponse de Benjamin Netanyahu

Ce samedi 11 novembre au soir, le Premier Ministre israélien, Benjamin Netanyahou, lui a répondu de manière très ferme. « Il ne faut pas oublier qu’Israël est entré dans la guerre en raison du meurtre brutal de centaines d’Israéliens par cette organisation terroriste (le Hamas, NDLR) et de la prise en otage de plus de 200 Israéliens », a d’abord tenu à rappeler Benjamin Netanyahou dans un message publié sur son compte X (ex-Twitter). Il fait ici référence à l’attaque meurtrière du 7 octobre dernier perpétrée par la branche armée du Hamas.

Les dirigeants du monde « devraient condamner le Hamas »

Lors d’une conférence de presse, relayé par le quotidien The Times of Israël, le Premier Ministre israélien a également vertement critiqué Emmanuel Macron, lui reprochant d’avoir « commis une grave erreur, sur le plan des faits et sur le plan moral » en affirmant qu’Israël bombardait intentionnellement des civils.

« Ce n’est pas Israël qui s’installe dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les installations de l’UNRWA (programme de l’ONU pour l’aide aux réfugiés palestiniens NDLR), et de l’ONU, c’est le Hamas. Par conséquent, ce n’est pas Israël mais le Hamas qui est responsable des dommages causés aux civils », a-t-il justifié. « Et je dis au président de la France et à nos autres amis : cela vous atteindra aussi », a poursuivi Benjamin Netanyahu.