Guerre Israël-Hamas: l’Algérie suspend son championnat, en soutien à la Palestine

L’Algérie affiche une solidarité renforcée envers la Palestine, qui fait face depuis le 7 octobre à une contre-offensive israélienne en réponse à l’attaque du Hamas.

Ce mercredi, la Fédération algérienne de football (FAF) a pris une mesure sans précédent en annonçant la suspension de toutes les activités liées au football jusqu’à nouvel ordre, en signe de soutien au peuple palestinien.

« Exprimant sa solidarité avec le peuple frère palestinien résistant et par respect aux mémoires des vénérables et glorieux martyrs victimes des agressions sionistes sauvages, commises dans le secteur de Gaza contre les populations en Palestine occupée, la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de suspendre toutes les compétitions et les rencontres de football, jusqu’à nouvel ordre« , a annoncé la FAF dans un communiqué.

Cette décision reflète l’engagement de l’Algérie envers la Palestine et son opposition aux actions israéliennes récentes dans la région. Mardi, une frappe israélienne sur l’hôpital Ahli Arab (Baptiste) dans la ville de Gaza, a fait environ 500 morts.