Guerre Hamas et Israël: des membres du réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tués

Le conflit entre le Hamas et Israël a coûté la vie à cinq membres du réseau de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC). Ces tragédies sont survenues lorsque des ambulances ont été touchées dans la bande de Gaza et en Israël, a annoncé la Croix-Rouge.

Dans un communiqué, l’IFRC a confirmé le décès de cinq de ses membres en raison des hostilités armées entre l’Israel et Hamas. Parmi les victimes, quatre étaient des secouristes dévoués, qui ont payé de leur vie leur engagement à fournir une assistance humanitaire cruciale pendant le conflit.

Cette nouvelle tragédie souligne une fois de plus la vulnérabilité des travailleurs humanitaires et des infrastructures médicales en période de conflit, mettant en évidence la nécessité de protéger et de respecter le droit humanitaire international pour sauvegarder la vie des civils et des secouristes qui œuvrent dans des zones dangereuses.

Samedi dernier, le Hamas a lancé une attaque coordonnée contre l’Israel avec une prise d’otage spectaculaire. Mis à mal par ce retournement de situation assez suprenant, l’Israel a officiellement déclaré être en guerre, frappant des cibles sur bande de Gaza et au sud du Liban. A l’heure oû nous mettons sous presse, on dénombre des milliers de morts au côté de la Palestine et plusieurs décès en Israel.

Cette situation grave a suscité beaucoup de commentaires sur l’échiquier mondial avec des condamnations et des appels au desescalade et un cessez-le-feu pour ouvrir la voie à de nouvelles négocialtions devant aboutir à une résolution durable.