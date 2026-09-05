Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine reçoit les émissaires de Donald Trump à Moscou pour négocier la paix

Le président russe Vladimir Poutine a reçu au Kremlin, le samedi 5 septembre 2026, les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner afin d’examiner une proposition inédite visant à mettre un terme au conflit en Ukraine. Cette entrevue de haut niveau matérialise une offensive diplomatique directe de Washington auprès des plus hautes autorités russes pour tenter de résoudre l’impasse militaire.

Lors de l’ouverture de la rencontre, retransmise par les médias d’État russes, Vladimir Poutine s’est adressé directement à ses hôtes pour poser les bases des échanges. Le chef d’État a souligné d’emblée que « la situation n’est bien sûr pas simple », avant de demander formellement à Steve Witkoff et Jared Kushner de transmettre ses remerciements au président américain Donald Trump pour son engagement.

Les deux négociateurs ont été mandatés par Donald Trump avec une proposition de paix complète destinée à relancer les pourparlers diplomatiques après plus de quatre ans de guerre. Leur mission consiste à briser l’enlisement des négociations et à tester la volonté de compromis du gouvernement russe autour d’un cadre négocié sous l’égide de Washington.

Après leurs pourparlers à Moscou, les deux émissaires américains doivent se rendre le dimanche 6 septembre 2026 à Kiev pour s’entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce déplacement dans la capitale ukrainienne doit permettre de confronter la feuille de route américaine aux exigences territoriales et sécuritaires de la présidence ukrainienne.

Une trêve ciblée sur les capitales

En parallèle de cette mission diplomatique, une pause temporaire des frappes sur les capitales respectives, Kiev et Moscou, a été annoncée pour sécuriser et accompagner les discussions. Cette mesure opérationnelle vise à prévenir tout incident armé majeur susceptible de faire dérailler les consultations bilatérales pendant le séjour des émissaires dans la région.