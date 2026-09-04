L’ONU adopte la résolution « Correct the Map » pour rétablir la taille réelle de l’Afrique

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté, le vendredi 4 septembre 2026, la résolution A/80/L.104 intitulée « Correct the Map ». Ce texte d’envergure internationale est formellement destiné à promouvoir une représentation cartographique mondiale fidèle et équitable, respectant rigoureusement la superficie réelle des différents continents sur l’ensemble des cartes diffusées à travers le monde.

Le vote a consacré une écrasante majorité diplomatique au sein de l’hémicycle de New York, avec 164 voix favorables. Une seule voix dissidente s’est opposée à l’adoption de la mesure, celle des États-Unis, tandis que six délégations se sont abstenues lors du décompte final, à savoir l’Estonie, la Géorgie, la Lituanie, le Maroc, la Serbie et l’Ukraine.

L’initiative avait été défendue et portée directement à la tribune des Nations unies par le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey. Le chef de la diplomatie togolaise s’est exprimé au nom du Groupe africain, bénéficiant du soutien officiel et coordonné de l’Union africaine pour porter cette revendication géographique et symbolique devant la communauté internationale.

Le document voté entend corriger les distorsions historiques nées de la projection mise au point en 1569 par le géographe Gerardus Mercator. Utilisé massivement depuis des siècles, ce tracé est dénoncé pour minimiser visuellement l’immensité du continent africain au profit des terres septentrionales, à l’image du Groenland qui apparaît artificiellement aussi vaste que l’Afrique sur les planisphères traditionnels.

Vers l’adoption globale de la projection « Equal Earth »

Bien que cette résolution soit non contraignante sur le plan juridique, elle formule des orientations claires à destination des États membres, des institutions éducatives et des organismes internationaux. Le texte les encourage activement à privilégier désormais des projections à aires égales, recommandant expressément l’usage du modèle cartographique « Equal Earth » pour rétablir la vérité des proportions dans les atlas scolaires et les documents officiels.