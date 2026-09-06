Liban : une frappe de drone israélienne fait trois morts à Nabatiyé, le bilan du jour porté à sept

Une frappe de drone israélienne a tué trois personnes dimanche 6 septembre 2026 dans le secteur de Nabatiyé-al-Tahta, dans le sud du Liban, portant à sept le nombre de morts recensés dans la journée selon le ministère libanais de la Santé, sur fond de trêve fragile avec le Hezbollah.

Le ministère de la Santé a fait état de ce nouveau bilan en fin de journée, après une série de frappes israéliennes menées dès l’aube sur plusieurs localités du Liban-Sud. L’agence nationale d’information (Ani) avait auparavant évoqué deux morts dans ce même secteur, avant que le bilan ne soit revu à la hausse.

Les frappes de la matinée avaient déjà fait quatre morts, dont deux femmes tuées à Arab Salim et deux personnes tuées à Nabatiyé al-Fawqa, où l’armée israélienne a visé un ancien hôpital désaffecté qu’elle accuse le Hezbollah d’avoir transformé en centre de commandement. Une vingtaine de blessés ont également été recensés dans la journée dans plusieurs localités, dont Nabatiyé-ville et Kfar Rouman.

Israël a justifié ces frappes en affirmant répondre au lancement de deux drones du Hezbollah vers ses positions, qualifiant ce tir de « violation flagrante » de l’accord de trêve conclu en juin 2026 sous l’égide des États-Unis entre Israël et le mouvement chiite libanais.

Une trêve régulièrement mise à l’épreuve

Malgré cet accord censé mettre fin aux hostilités, les échanges de tirs se poursuivent régulièrement dans le sud du Liban, où l’armée israélienne maintient une zone qu’elle qualifie de sécuritaire à l’intérieur du territoire libanais. Beyrouth accuse régulièrement Israël de multiplier les frappes en violation du cessez-le-feu.

La présidence libanaise a dénoncé une « escalade dangereuse » après ces nouvelles frappes. Dans un communiqué, le président Joseph Aoun a tenu la partie israélienne « pleinement responsable » de cette escalade.

Selon les autorités libanaises, plus de 4 300 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes au Liban depuis la reprise des hostilités en mars 2026, malgré l’accord de trêve conclu en juin dernier.