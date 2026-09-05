Bolivie : au moins deux morts et des dizaines de blessés dans l’explosion d’un dépôt militaire à Viacha

Une violente déflagration a secoué le vendredi 4 septembre 2026 une base militaire stratégique à Viacha, dans le département de La Paz en Bolivie. Le sinistre est survenu au cœur du Centre de maintenance du Régiment d’artillerie RAM-2 « Bolívar », projetant des débris sur une vaste zone et plongeant cette commune de l’Altiplano dans la stupeur.

Dans une première déclaration publique, le ministre bolivien de la Défense, Ernesto Justiniano, a annoncé qu’au moins 58 blessés avaient été recensés et évacués vers des centres de santé locaux. Cette première estimation ministérielle précisait que les soins d’urgence concernaient en grande majorité des civils, au nombre de 52, ainsi que six membres des forces armées.

Le bilan humain s’est ensuite alourdi après l’intervention des services de secours. La police bolivienne a ainsi confirmé le décès d’au moins deux personnes et a porté le nombre total de blessés à 59 individus. Les autorités policières signalent en outre que sept personnes demeurent portées disparues, mobilisant les équipes de recherche dans les décombres encore fumants de l’infrastructure.

Selon les constatations matérielles, la détonation est survenue dans une zone spécifique de l’enceinte régimentaire dédiée au stockage de matériel pyrotechnique. Le souffle d’une rare intensité a détruit plusieurs hangars du régiment d’artillerie et provoqué d’importants dégâts matériels sur les habitations riveraines, dont les murs et les toitures ont été partiellement soufflés par l’onde de choc.

Investigations techniques sur le site militaire

Face à cette catastrophe, les autorités policières et militaires ont immédiatement ouvert une enquête officielle conjointe. Ce travail d’investigation doit déterminer avec précision l’origine de l’embrasement pyrotechnique ainsi que les défaillances de sécurité éventuelles ayant conduit au drame, afin d’établir clairement les responsabilités juridiques et hiérarchiques liées à la gestion du complexe.