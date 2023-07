Guerre en Ukraine: une rencontre entre Zelensky et Erdogan, ce vendredi

- Publicité-

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra ce vendredi 7 juillet à Istanbul, où il sera reçu par le chef de l’État turc, Recep Tayyip Erdogan.

Selon la presse turque, Volodymyr Zelensky se rendra vendredi à Istanbul, où il sera reçu par Recep Tayyip Erdogan. En marge des rencontres individuelles et entre délégations, Erdogan et Zelenskyy devraient discuter des relations entre les deux pays, ainsi que de questions régionales et internationales, notamment des derniers développements de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, de l’accord sur les céréales de la mer Noire, qui doit expirer le 17 juillet, et de la garantie de la paix et de la stabilité dans la région de la mer Noire.

Ce déplacement interviendra également à quatre jours de l’ouverture du sommet annuel de l’Otan à Vilnius, en Lituanie. Le président ukrainien est arrivé jeudi à Sofia (Bulgarie) pour une visite officielle d’un jour destinée notamment à discuter de l’adhésion de Kiev à l’Alliance atlantique. La Turquie, membre de l’Otan, est parvenue depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022 par les forces russes à maintenir de bonnes relations à la fois avec Kiev et avec Moscou.