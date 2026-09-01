Guerre en Ukraine: sept morts dans une frappe de missiles russes contre un dépôt ferroviaire à Kiev

Sept personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi lors d’une frappe de missiles balistiques russes contre un dépôt ferroviaire de Kiev, a annoncé le chef des chemins de fer ukrainiens, Oleksandr Pertsovskyi, alors que la Russie a lancé une salve de missiles et de drones contre la capitale ukrainienne et sa région.

« La frappe balistique a coûté la vie à sept personnes, dont six étaient nos employés. Un collègue est à l’hôpital, blessé », a écrit Oleksandr Pertsovskyi sur les réseaux sociaux, faisant également état d’« importants dégâts » sur le site touché.

Selon la compagnie ferroviaire Ukrzaliznytsia, un atelier a été entièrement détruit et plusieurs incendies se sont déclarés sur les lieux, nécessitant l’intervention des pompiers. Le trafic ferroviaire a été temporairement interrompu sur deux tronçons avant d’être rétabli.

La frappe contre le dépôt s’inscrit dans une attaque russe de grande ampleur menée dans la nuit contre Kiev et sa région, combinant missiles balistiques et drones explosifs de type Shahed. L’administration militaire régionale a confirmé l’attaque et les forces aériennes ukrainiennes ont appelé la population à se mettre à l’abri face à la menace persistante de missiles balistiques.

Selon plusieurs médias locaux, les frappes ont également touché d’autres secteurs de la région de Kiev, notamment la ville de Boryspil, à l’est de la capitale, sans qu’un bilan consolidé de l’ensemble de l’attaque n’ait été communiqué à ce stade par les autorités ukrainiennes.