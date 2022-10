Guerre en Ukraine: Macron exhorte Poutine à « revenir autour de la table des discussions »

Emmanuel Macron était mercredi 12 octobre le premier invité de « L’Événement », la nouvelle émission politique de France 2. Au cours de l’entretien d’une heure qui était consacrée aux crises internationales, le président français Emmanuel Macron a exhorté son homologue russe Vladimir Poutine à « revenir autour de la table des discussions ».

« Aujourd’hui, d’abord, Vladimir Poutine doit cesser cette guerre, respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine et revenir autour de la table des discussions », a affirmé M. Macron sur la chaîne publique française France 2, lui reprochant d’avoir fait le « choix » d' »installer » l’Europe « dans la guerre » avec ses frappes de missiles des derniers jours et la mobilisation pour renforcer son armée. M. Macron, malgré les critiques y compris ukrainiennes, n’a jamais rompu le dialogue avec le maître du Kremlin depuis l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février. Il a assuré qu’il continuerait de lui parler « à chaque fois que cela sera nécessaire ».

Le président a redit qu’il reviendrait in fine aux Ukrainiens de décider quand les conditions de la négociation seront réunies et que le but affiché était clair: un retour aux « frontières de 1991 », avant l’annexion de la Crimée en 2014 et celle de quatre régions fin septembre par la Russie.

« La question est de savoir si ces buts de guerre ne seront obtenus que militairement », s’est-t-il interrogé. « Je crois qu’à un moment donné, ce sera de l’intérêt de l’Ukraine et de la Russie de revenir autour de la table et de négocier ».

« La stabilité de notre continent, c’est notre affaire à tous (…) Nous aurons des rôles de garants à jouer », a-t-il dit, tout en concédant que ces négociations n’interviendraient « pas dans les prochaines semaines » et qu’il fallait se préparer à « passer l’hiver dans ce contexte de guerre ». D’ici là, la France va continuer à aider militairement l’Ukraine en lui livrant des « radars, des systèmes et des missiles anti-aériens » face aux bombardements et aux attaques de drones russes, ainsi que des canons Cesar.