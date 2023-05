Guerre en Ukraine: Macron affirme que Poutine a « réveillé » l’Otan « avec le pire des électrochocs »

S’exprimant depuis la Slovaquie ce mercredi dans le cadre du forum géopolitique Globsec, Emmanuel Macron a déclaré que Vladimir Poutine a réveillé l’Otan « avec le pire des électrochocs » en envahissant l’Ukraine.

Emmanuel Macron, qui avait jugé en 2019 que l’Otan était en état de « mort cérébrale », a affirmé mercredi que le président russe Vladimir Poutine l’avait « réveillée avec le pire des électrochocs » en envahissant l’Ukraine. « Il nous faut aujourd’hui aider l’Ukraine par tous les moyens pour mener une contre-offensive efficace », a déclaré le chef de l’Etat français lors du forum Globsec de Bratislava.

« C’est indispensable. C’est ce que nous sommes en train de faire. Nous devons l’intensifier car ce qui se joue dans les prochains mois, c’est la possibilité même d’une paix choisie et donc durable », a-t-il ajouté. « Notre soutien à l’Ukraine restera solide et durable », a insisté Emmanuel Macron, lors de la séance de questions à la suite de son discours à Bratislava.

« Nous avons besoin de faire de cette contre-offensive quelque chose de crédible », a-t-il notamment répété. « Peut-être que la guerre va durer, nous devrons alors évaluer la situation et voir comment recalibrer notre soutien. Mais si nous le réduisons et acceptons une sorte de cessez-le-feu ou de conflit gelé, le temps sera du côté des Russes et jouera pour eux, il faut être lucide sur ce point », a mis en garde le chef de l’État.

« Les Balkans occidentaux, la Moldavie et l’Ukraine doivent entrer dans l’Union Européenne », mais pas dans la précipitation, a défendu depuis Bratislava Emmanuel Macron. « Notre Union Européenne n’a pas été pensée pour s’élargir jusqu’à ses frontières (…) il nous faut donc un très grand moment de clarification. Oui, elle doit s’élargir et être repensée, elle doit sans doute innover pour inventer plusieurs formats », a-t-il pointé, appelant à faire de l’UE « une grande puissance démocratique, diverse mais unie ».