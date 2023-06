Guerre en Ukraine: les soldats de Moscou « se lavent avec leur sang », Prigojine contredit Poutine

Ce vendredi, Evgueni Prigogine s’est encore fait remarquer en démentant les propos de Vladimir Poutine et Sergueï Choïgou sur la contre-offensive ukrainienne. Alors que le président russe parle d’un échec, le patron de Wagner affirme que les troupes russes ont reculé sur le front à l’Est et au Sud.

Passé maître dans l’art de contredire le Kremlin, Evguéni Prigojine, le chef du groupe privé paramilitaire russe Wagner, a affirmé ce vendredi 23 juin que l’armée russe reculait dans plusieurs secteurs du sud et de l’est de l’Ukraine. Une déclaration à rebours de celle de Moscou, selon laquelle la contre-offensive de Kiev, lancée ce mois-ci après plusieurs mois de préparation, est un échec.

« L’armée (russe) se retire dans les zones de Zaporijjia et de Kherson (sud), les forces armées ukrainiennes poussent », a déclaré Evguéni Prigojine dans un entretien vidéo publié sur Telegram par son service de presse. « La même chose se passe à Bakhmout, l’ennemi pénétrera de plus en plus profondément dans notre défense », a ajouté l’homme d’affaires, en référence à une ville de l’est que les Russes affirment avoir capturée mais où les Ukrainiens disent avoir progressé sur les flancs ces dernières semaines.

Prigozhin says again that Rusian lines in Zaporizhzhia and Kherson are falling, and it is only a matter of time until moves similar to Kherson and Kharkiv regroupings take place. Local Russian commanders are forced to provide false reports on their positions so as to not… pic.twitter.com/0jfWJT5DC7