Guerre en Ukraine: les Etats-Unis n’enverront pas de troupes en Ukraine, annonce Joe Biden

Les Etats-Unis défendront “le moindre centimètre de territoire de l’Otan” mais n’enverront pas de troupes en Ukraine, a annoncé Joe Biden lors d’un discours depuis la Maison-Blanche.

Alors que l’offensive russe se poursuit vers Kiev, jeudi 24 février, la question de la réponse des Occidentaux se précise. Joe Biden, qui a précédemment annoncé des sanctions « dévastatrices » contre la Russie, dans le cadre du G7, a pris la parole vers 19h45 depuis Washington.

Le président américain a dénoncé une « attaque préméditée » de Vladimir Poutine, qui est « responsable de cette guerre » et « en subira les conséquences ». « Nos forces [armées] n’iront pas en Europe pour combattre en Ukraine, mais pour défendre nos alliés de l’Otan », ajoute Joe Biden. Il a également annoncé des restrictions d’exportations vers la Russie.

Le président américain annonce des restrictions sur les exportations de technologies vers la Russie. Quatre banques russes supplémentaires vont aussi être sanctionnées et plus de la moitié des importations technologiques de la Russie supprimées, a-t-il affirmé lors d’un discours depuis la Maison Blanche. Ces banques ont plus de 1000 milliards d’euros d’actifs. « Cela imposera un coût sévère à l’économie russe, à la fois immédiatement et à long terme », a prévenu le dirigeant américain.