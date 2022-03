Guerre en Ukraine: l’Afrique du Sud accuse l’OTAN et refuse de condamner Moscou

Ramaphosa a cependant, mis des gants en ce qui concerne le recours à la force par Moscou. « Il est important de comprendre et d’articuler les causes du conflit, et de plaider en faveur de mesures de consolidation de la paix, nous ne pouvons pas tolérer l’usage de la force ou la violation du droit international », a-t-il indiqué.

« La guerre aurait pu être évitée si l’OTAN avait tenu compte des avertissements de ses propres dirigeants et responsables au fil des ans selon lesquels son expansion vers l’est conduirait à une plus grande instabilité dans la région », a déclaré le président sud-africain dans des accusations claires contre l’organisation atlantique sur les origines de la guerre.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.