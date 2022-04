Guerre en Ukraine: la Russie annonce l’expulsion de 18 diplomates européens

Dix-huit diplomates de la représentation de l’Union Européenne en Russie ont été expulsés en guise de mésuses de représailles, a annoncé ce vendredi, la diplomatie moscovite.

«En guise de représailles aux actions inamicales de l’Union européenne, 18 membres de la Représentation de l’UE en Russie sont déclarés persona non grata et doivent quitter le territoire russe au plus tôt», a annoncé ce vendredi, le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dans son communiqué, le ministère précise avoir convoqué dans la journée, le chef de la mission de l’UE en Russie, Markus Ederer, pour dénoncer l’expulsion, début avril, de 19 membres de la représentation russe auprès de l’Union européenne.

Quelques heures après la décision de Moscou, l’Union Européenne a réagi et dénoncé l’expulsion « injustifiée » de 18 diplomates de sa représentation en Russie et a déploré dans un communiqué une « pure mesure de rétorsion ».

« Les diplomates en question exercent leurs fonctions dans le cadre et le total respect de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques », souligne le communiqué. Dix-neuf membres de la représentation de la Russie auprès de l’UE avaient été déclarées « persona non grata » à cause « d’activités contraires » à leur statut.

Les sanctions prises par l’Union Européenne à l’encontre de la Russie, visent à punir Moscou pour son offensive en Ukraine. Mais d’autres mesures restrictives ont été également prises par le bloc européen pour motif d’espionnages russes. Déterminée, la Russie qui veut atteindre inéluctablement ses objectifs dans le conflit ukrainien dit être prête à répondre à chacune des sanctions qui seront prises à son encontre.

