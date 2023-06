Guerre en Ukraine: Kim Jong Un offre son « soutien total » à Vladimir Poutine

- Publicité-

Dans un message directement envoyé à Vladimir Poutine, à l’occasion de la fête nationale de la Russie, le leader nord coréen l’a assuré du « soutien total et de la solidarité » de la Corée du Nord au peuple russe.

Il est l’un des rares alliés de la Corée du Nord, mise au ban des Nations. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a apporté « le soutien total » de Pyongyang à Moscou dans un message adressé lundi au président russe Vladimir Poutine, a rapporté un média d’État. Si l’offensive russe en Ukraine n’est pas explicitement évoquée, il semble saluer cette décision et encourager le Kremlin à poursuivre en ce sens.

Dans ce message de félicitations à Vladimir Poutine à l’occasion de la fête nationale de la Russie, le communiqué publié par l’agence de presse nord-coréenne KCNA ne mentionne pas expressément l’invasion de l’Ukraine ou l’implication de Moscou dans un conflit armé, mais loue la « bonne décision et direction de M. Poutine (…) pour déjouer les menaces croissantes des forces hostiles ».

« Cause sacrée »

Le peuple nord-coréen apporte « son soutien total et sa solidarité au peuple russe dans sa lutte acharnée pour défendre la cause sacrée de la préservation des droits souverains, du développement et des intérêts de son pays contre les pratiques arbitraires et autoritaires des impérialistes », poursuit le document.

La Corée du Nord a qualifié ce conflit de « guerre par procuration » des États-Unis visant à détruire la Russie, et a condamné l’aide militaire occidentale à Kiev. En janvier, Washington a accusé Pyongyang de fournir des fusées et des missiles au groupe paramilitaire russe Wagner, ce qu’elle a démenti. Les États-Unis ont ensuite affirmé en mars avoir la preuve que Moscou cherchait à obtenir de Pyongyang des armes pour son offensive en Ukraine, en échange d’une aide alimentaire pour la Corée du Nord, dont l’économie et l’agriculture sont en ruines.

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la Russie oppose depuis longtemps son véto à l’adoption de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord concernant son programme nucléaire et ses tirs de missiles répétés.