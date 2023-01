Guerre en Ukraine : des cours militaires bientôt dispensés aux collégiens russes

La Russie devrait ajouter un cours de formation militaire au programme scolaire. Il s’agirait de cours sur les bases militaires, avec des exercices pratiques.

Ils étaient obligatoires sous l’Union soviétique. Voilà qu’ils ressurgissent dans les emplois du temps des élèves russes. Les cours d’éducation militaire vont faire leur retour à partir de la rentrée prochaine en Russie, selon une note publiée ce dimanche 29 janvier par le ministère de la Défense britannique. D’après les informations des renseignements du pays, cette formation obligatoire à partir du collège sera aussi bien théorique que pratique.

Cela fait désormais plusieurs mois que le sujet était au cœur des discussions dans les palais du Kremlin. Après une demande officielle du ministère de la Défense, celui de l’Éducation nationale avait acté le 9 novembre dernier l’inscription de cette matière au programme à partir de la rentrée. Mais « au cours des dernières semaines », le gouvernement a fourni « davantage de détails sur le déploiement » de ce programme, comme le relèvent les renseignements britanniques.

Le nom de la matière a ainsi été révélé. Et il est aussi confus qu’efficace : « Les bases de la sécurité des personnes. » Le module devrait comprendre une formation au maniement des fusils d’assaut et au fonctionnement des grenades. Seront également réalisés des exercices et des saluts militaires. Les fondements de l’utilisation d’équipements de protection individuelle feront par ailleurs partie de la formation. Celle-ci aurait lieu à partir du « secondaire », soit l’équivalent du collège en France. Elle serait obligatoire dès la rentrée 2023.