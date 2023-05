Guardiola: « Quand on gagne la Premier League, il faut fêter ça »

-Publicité-

En conférence de presse, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a dévoilé comment ses joueurs et lui ont fait leur nouveau titre de Premier League.

Manchester City continue de rouler sur la Premier League. Le week-end, les Mancuniens ont été sacrés champion d’Angleterre pour la troisième année de suite, la 9e fois de leur histoire. Une domination sans nom, qui a été évidemment célébrée comme il se doit par les joueurs et l’entraîneur Pep Guardiola. En conférence de presse, le technicien catalan a dévoilé une partie des célébrations du titre faites avec son équipe.

« À 22h30 (après le match contre Chelsea dimanche), j’étais au lit avec ma femme. J’étais épuisé. J’ai regardé ‘Match of the Day’ et j’ai dormi comme un bébé. Mais je sais que les joueurs ont fait ce qu’ils devaient faire. Quand on gagne la Premier League, il faut fêter ça. Ils l’ont fait avec leurs familles, ils s’amusent beaucoup. Il y a 40 heures, nous avions bu tout l’alcool qu’il y avait à Manchester. Mais l’équipe était là et c’est pourquoi je suis très heureux. Car je ne veux pas que l’équipe se relâche avant les finales de FA Cup et de Ligue des Champions. Nous avons montré pourquoi nous sommes la meilleure équipe d’Angleterre« , a expliqué Pep Guardiola.

Comme souligné par l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Manchester City pourrait enchaîner un triplé historique. En effet, les Mancuniens peuvent encore remporter la Ligue des champions, dont la finale est prévue le 10 juin prochain face à l’Inter Milan. Mais aussi la FA Cup, face à son éternel rival et voisin Manchester United.

