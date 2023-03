Guardiola: “Je suis un échec en Ligue des champions”

Après la large victoire de Manchester City contre Leipzig (7-0) ce mardi soir, l’entraîneur mancunien Pep Guardiola a plaisanté sur l’idée qu’il serait toujours un échec chez les Sky Blues même s’il gagnait trois fois de suite la C1.

Manchester City a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mardi soir. Après leur match nul (1-1) en Allemagne, il y a trois semaines, les Mancuniens se sont bien repris et ont corrigé Leipzig sur le score de 7-0, lors de la manche retour des huitièmes de finale de la compétition. Après la rencontre, l’entraîneur des Mancuniens Pep Guardiola a analysé la performance stratosphérique des siens. Il a profité de l’occasion pour répondre avec ironie à ses détracteurs, qui estime qu’il sera un échec à City tant qu’il n’aura pas remporté la Coupe aux grandes oreilles.

«Je suis un échec en Ligue des champions. Et si je gagne la Ligue des champions trois fois de suite, je serai toujours un échec, a d’abord ironisé Guardiola, avant de se laisser complètement aller. J’ai trois idoles dans ma vie. Michael Jordan, Tiger Woods et Julia Roberts. Julia Roberts est venue à Manchester il y a quelques années. Elle est venue à une période où nous étions meilleurs que United, et elle est pourtant allée rendre visite à United plutôt qu’à City. C’est pourquoi même si je gagne la Ligue des champions, cela fera toujours de moi un échec d’avoir été snobé par Julia Roberts, et ça ne compensera pas cette déception.»

Cette saison, Manchester City semble plus que jamais armé pour décrocher enfin le trophée ultime sur la scène européenne. Sorti en demi-finale lors de la dernière édition, après un match fou contre le Real Madrid, le club mancunien peut cette fois-ci compter sur son arme fatale Erling Haaland, déjà auteur de 10 buts dans la campagne en cours avec un incroyable quintuplé hier contre Leipzig.