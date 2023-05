Guardiola: « Je ne sais pas pourquoi le Real Madrid est si fort en C1 »

-Publicité-

Pep Guardiola était lundi en conférence de presse, avant le choc Manchester City-Real Madrid, ce mardi, en demi-finale retour de la Ligue des champions. Et le technicien espagnol s’est prononcé sur ce choc décisif pour les deux équipes.

La tâche qui attend Manchester City s’annonce colossale : effacer le scénario de l’année dernière et éliminer le tenant du titre. Cependant, ce ne sera pas non plus une tâche facile pour le Real Madrid, qui devra aller chercher une victoire à l’Etihad Stadium, où les Cityzens n’ont été vaincus qu’une seule fois cette saison.

À l’approche de la demi-finale retour prévue ce mercredi à l’Etihad Stadium (20h00, GMT +1), Pep Guardiola s’est prêté à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Il a notamment été interrogé sur son adversaire, qui a remporté la compétition pour la 14e fois de son histoire l’année dernière, dont 5 fois lors des 9 dernières éditions.

« Je ne sais pas pourquoi le Real Madrid est si dominant en Ligue des champions. Si je le savais, j’essaierais de copier leur méthode ! Je dirais que c’est grâce à la présence constante de joueurs de très haut niveau. Lorsque nous avons remporté la compétition avec le Barça, c’était grâce à nos joueurs exceptionnels », a-t-il commenté.

« Mon héritage ? Quoi qu’il arrive, il sera exceptionnel. Nous avons vécu de putain de bons moments depuis des années, et je m’amuse également. L’héritage que je laisserai, c’est que les gens se souviendront que nous avons marqué beaucoup de buts, en avons encaissé peu… et avons remporté de nombreux titres. C’est ça, l’héritage », a-t-il ajouté.

« Etre prêts à souffrir »

Concernant le match à venir, l’entraîneur catalan s’est dit enthousiaste à l’idée de jouer devant son public, qui sera le douzième homme de l’équipe: « C’est un rêve devenu réalité d’arriver jusqu’ici, et personne ne peut nous garantir que nous serons encore là à l’avenir. Nous allons essayer de le faire, nous devrons rester unis dans les moments difficiles et être prêts à souffrir devant notre public. Je sais qu’ils seront là pour nous soutenir. Nous jouons à 11 contre 11, mais dans les moments critiques, nos supporters sont toujours là pour nous. »

« Nous ne sommes pas stupides. Nous savons à quel point ce match est important. C’est peut-être le match le plus important depuis notre arrivée ici. J’ai dit aux joueurs de profiter de l’instant présent. Nous avons de la chance, notre destin est entre nos mains et tout dépendra de nous », a rappelé l’ancien entraîneur du Barça.

« Nous avons l’habitude de jouer cette compétition et d’atteindre le dernier carré ces dernières années. Nous ferons de notre mieux pour aller en finale. Nous abordons ce match en étant en très bonne forme, nous sommes en finale de la FA Cup et nous luttons pour le titre en Premier League, mais nous devrons jouer mieux que le Real Madrid. Il faudra bien jouer, l’envie ne suffira pas. Pour atteindre la finale, nous devrons être meilleurs qu’au Santiago Bernabeu », a-t-il conclu. Vivement donc ce duel des titans! Une rencontre que ne disputera pas le défenseur cityzen Aké Nathan, forfait pour cette manche retour des demi-finales de la C1.

