« Grossomodo, je pars du Parlement avec beaucoup d’ expériences et de satisfaction », Nazaire Sado

Après 12 années passées à l’assemblée nationale, l’honorable Nazaire Sado quitte le parlement béninois avec satisfaction et avec le sentiment d’avoir appris.

Député à l’assemblée nationale pendant trois législatures successives, Nazaire Sado ne figurera pas parmi les 109 députés élus pour le compte de la neuvième législature. L’acteur politique de la vingt troisième circonscription électorale n’a pas été positionné par son parti politique pour le compte des législatives passées.

Dans un post sur sa Page Facebook, il exprime ses reconnaissances d’abord envers Dieu mais également envers ses mandants de la 23ème circonscriptions électorales et les collègues députés avec qui il a fait trois mandats parlementaires.

« ‘ Je voudrais d’entrée de jeu, remercier le Seigneur qui m’a permis de passer douze (12) années à l’Assemblée nationale du Bénin en renouvelant trois fois successivement mon mandat. C’est une grâce. Je veux aussi rendre grâce à Dieu qui ne m’a pas permis d’être candidat aux élections législatives de 2023 étant donné que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu« , a-t-il posté sur sa Page Meta.

Le désormais ex parlementaire a aussi remercié toutes les chapelles politiques qui l’ont révélé, à savoir la Renaissance du Bénin (RB) de l’ex première dame Rosine Soglo, le Bloc Républicain (BR) sans oublier son propre parti « Mobilisation pour le développement et l’avenir (MDA).

« Mes remerciements vont ensuite à mes mandants de la 23ème circonscription électorale qui m’ont toujours renouvelé leur confiance et enfin à mes chers collègues députés avec qui j’ai eu à passer des moments heureux et parfois parsemés d’épreuves. Ainsi va la vie! Grossomodo, je pars du Parlement avec beaucoup d’ expériences et de satisfaction. Que Dieu nous prête vie », a publié Nazaire Sado.

Au cours de ses mandatures, l’honorable Nazaire Sado a initié plusieurs propositions de loi dont la proposition de loi sur les cérémonies ruineuses. Cette proposition de loi vise à limiter les dépenses lors de certaines cérémonies, notamment lors des funérailles et des mariages, qui, selon Nazaire Sado, ruinent les populations.

Dans une interview accordée à Jeune Afrique en 2017, Nazaire Sado a déclarée que « les dépenses consacrées aux mariages ne pourront être supérieures à 600 000 F CFA et les funérailles à 500 000 F CFA. « J’ai fait des calculs et ça ira », avait-il précisé.

A l’en croire, les cérémonies de ce type sont ruineuses et relèvent de l’ « exhibitionnisme ». Le député veut mettre en place plusieurs restrictions en la matière. Ainsi, les 500 000 F CFA maximum qui seront, selon sa proposition de loi, dévolus à l’enterrement d’un individu, devront suffire à couvrir l’achat d’une fosse, d’un cercueil, de la tenue du défunt et l’ensemble des frais de morgue.