Grossesse et alcool : pourquoi « juste un verre » n’est pas sans risque

La Journée mondiale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale, marquée chaque 9 septembre, remet en lumière un message simple mais encore parfois minimisé : aucune quantité d’alcool n’est connue comme sûre pendant la grossesse. Vin, bière, cocktail ou eau-de-vie locale comme le sodabi, le principe reste le même, car c’est l’alcool lui-même qui peut atteindre le fœtus.

Le CDC rappelle qu’il n’existe ni période considérée comme sans risque, ni type d’alcool jugé plus sûr qu’un autre pendant la grossesse. L’exposition peut être associée à des complications comme la fausse couche, la prématurité ou la mortinaissance, et peut aussi entraîner des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, qui touchent le développement physique, comportemental ou intellectuel.

Ce rappel ne doit pas devenir une source de culpabilité pour celles qui ont bu avant de savoir qu’elles étaient enceintes. Les recommandations sont surtout pratiques : arrêter dès que la grossesse est connue, poursuivre le suivi prénatal et en parler à un médecin ou à une sage-femme si l’on a des inquiétudes sur une consommation passée ou s’il est difficile de s’arrêter.

Au Bénin comme ailleurs, la difficulté est souvent aussi sociale : un verre proposé à une fête, un repas de famille, un mariage ou une sortie entre amis. Prévoir une boisson sans alcool que l’on aime, prévenir discrètement les proches ou demander au conjoint de soutenir le choix peut rendre la situation beaucoup plus simple.

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Pourquoi le « petit verre » reste une zone de risque

Le problème n’est pas qu’un petit verre provoque automatiquement une complication. C’est qu’aucun seuil de consommation n’a été établi comme totalement sûr pour le développement du fœtus. Les autorités sanitaires appliquent donc un principe de précaution : pendant la grossesse, le choix le plus protecteur reste de ne pas boire d’alcool.

L’alcool traverse le placenta et le fœtus l’élimine moins efficacement que l’adulte. Le cerveau se développe pendant toute la grossesse, ce qui explique pourquoi les recommandations ne se limitent pas aux trois premiers mois. L’Organisation mondiale de la santé rappelle également que la consommation d’alcool pendant la grossesse peut être associée au syndrome d’alcoolisation fœtale et à des complications de naissance prématurée.

Autre idée reçue à écarter : le vin ou la bière ne deviennent pas plus sûrs parce qu’ils sont moins fortement dosés qu’un spiritueux. Ce qui compte est la présence d’alcool. Les cocktails, liqueurs et boissons artisanales alcoolisées entrent donc dans la même logique de prévention.

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Vous avez bu avant de savoir que vous étiez enceinte ?

Découvrir une grossesse après quelques semaines peut faire remonter beaucoup de questions. Le CDC indique qu’il n’est jamais trop tard pour arrêter de boire pendant la grossesse. L’Assurance Maladie française conseille elle aussi d’en parler lors du suivi médical plutôt que de rester seule avec l’inquiétude.

Le bon réflexe n’est donc pas de chercher sur les réseaux sociaux une estimation personnalisée du risque à partir d’un nombre de verres, d’une date ou d’un type de boisson. Seul un professionnel qui connaît le contexte de la grossesse peut répondre utilement aux questions individuelles et organiser, si nécessaire, un suivi adapté.

Rendre le zéro alcool plus facile au quotidien

Pour beaucoup de femmes, le plus difficile n’est pas de comprendre la recommandation mais de la tenir dans les moments de convivialité. Une eau pétillante avec citron, un jus peu sucré, une infusion glacée, un cocktail sans alcool ou simplement une boisson préférée servie dans un joli verre peuvent éviter le sentiment d’être mise à l’écart.

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L’entourage joue aussi un rôle. L’Assurance Maladie recommande au conjoint et aux proches de ne pas inciter une femme enceinte à boire, même ponctuellement. Dans la pratique, cela peut être aussi simple que de prévoir des alternatives sans alcool à table, de ne pas insister lorsqu’un verre est refusé et de respecter la décision sans demander d’explication.

Si arrêter l’alcool est difficile, il ne s’agit pas d’un manque de volonté à régler seule. Les recommandations sanitaires encouragent à en parler rapidement à un médecin, une sage-femme ou un autre professionnel de santé afin d’obtenir un accompagnement adapté. Le CDC rappelle qu’arrêter à n’importe quel moment de la grossesse reste bénéfique et que le suivi prénatal doit se poursuivre normalement.