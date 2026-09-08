« Pheromone maxxing » : la tendance TikTok qui pousse à zapper douche et déodorant, ce que dit la science

Une nouvelle déclinaison du « maxxing » circule sur TikTok et d’autres réseaux sociaux : le « pheromone maxxing » . L’idée consiste à éviter la douche, le déodorant, l’antitranspirant ou le parfum avant un rendez-vous amoureux afin de laisser s’exprimer une odeur corporelle supposée riche en « phéromones » et donc plus attirante.

Le phénomène a gagné en visibilité début septembre 2026. Des médias comme Nine, Brut et, ce 8 septembre, The Indian Express ont documenté des vidéos et témoignages de jeunes hommes affirmant vouloir « maximiser » leur odeur naturelle pour séduire. Le vocabulaire s’inscrit dans la galaxie du « maxxing » : transformer un détail du corps ou de la routine en levier d’optimisation de l’apparence ou de l’attractivité.

Le problème est que la promesse va beaucoup plus loin que ce que la recherche permet d’affirmer. Les odeurs humaines peuvent influencer la perception sociale, mais cela ne signifie pas qu’il existe une substance corporelle identifiée capable de déclencher automatiquement l’attirance sexuelle chez une autre personne.

En 2015, une revue publiée dans Proceedings of the Royal Society B concluait qu’aucune preuve robuste ne permettait de qualifier les molécules souvent présentées comme des « phéromones humaines » de véritables phéromones sexuelles. Une autre revue publiée en 2020 dans Philosophical Transactions of the Royal Society B a de nouveau souligné les problèmes de reproductibilité et le manque de preuves solides autour des principaux composés étudiés.

Ce que le « pheromone maxxing » promet… et ce qu’il ne prouve pas

Chez de nombreux animaux et insectes, les phéromones sont des signaux chimiques bien documentés. Chez l’humain, la situation est beaucoup plus complexe. Des chercheurs étudient depuis des décennies la communication chimique, les odeurs corporelles et leurs effets possibles sur le comportement, mais aucune « phéromone sexuelle humaine » n’a été identifiée comme un bouton biologique fiable de l’attirance.

Autrement dit, une personne peut apprécier l’odeur naturelle de son ou sa partenaire, associer un parfum à un souvenir ou se sentir plus attirée par une odeur familière. Mais cela ne permet pas de conclure que ne pas se laver ou laisser volontairement s’intensifier son odeur augmente les chances de séduire.

Le raccourci viral tient surtout à une confusion : « odeur naturelle » ne veut pas dire « signal sexuel prouvé ». Une sensation subjective peut être réelle sans valider la théorie biologique utilisée pour l’expliquer.

Pourquoi l’odeur corporelle devient plus forte sans douche

La transpiration elle-même n’est pas forcément odorante. La Mayo Clinic rappelle que les sécrétions des glandes apocrines, présentes notamment aux aisselles et à l’aine, sont initialement sans odeur. L’odeur apparaît lorsqu’elles interagissent avec les bactéries naturellement présentes sur la peau.

La chaleur, l’humidité, les vêtements et le temps peuvent favoriser l’accumulation de sueur et son interaction avec les bactéries de la peau, rendant l’odeur plus perceptible. Cela explique pourquoi une journée très chaude, une séance de sport ou un trajet prolongé peuvent changer fortement l’odeur corporelle, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des phéromones.

Les déodorants et les antitranspirants n’ont d’ailleurs pas exactement la même fonction. Les premiers visent surtout à limiter ou masquer l’odeur, tandis que les seconds réduisent la quantité de transpiration qui atteint la peau. Aucune de ces catégories n’est obligatoire pour tout le monde : le choix dépend du confort, du type de peau, du niveau de transpiration et des préférences personnelles.

Garder une odeur naturelle ne signifie pas négliger l’hygiène

Il est parfaitement possible de préférer une routine minimaliste, de ne pas aimer les parfums très présents ou de choisir un déodorant sans parfum. Ce qui est différent, c’est arrêter volontairement de se laver dans l’espoir d’augmenter son pouvoir de séduction.

Pour l’hygiène quotidienne, les recommandations grand public restent simples : se laver régulièrement, bien sécher les zones humides, changer de vêtements après une forte transpiration et privilégier des matières respirantes lorsque la chaleur est importante. Dans un climat chaud et souvent humide comme au Bénin, ces gestes sont surtout une question de confort et de gestion de l’humidité, pas de conformité à une norme esthétique.

Les peaux sensibles n’ont pas besoin d’être décapées. Des douches trop longues ou très chaudes et des nettoyants agressifs peuvent irriter la peau. Le bon équilibre consiste donc à rester propre sans multiplier les produits ni frotter excessivement.

Le vrai signal d’alerte : un changement inhabituel d’odeur

Une odeur corporelle habituelle varie avec l’alimentation, les hormones, le stress, la chaleur ou l’activité physique. En revanche, la Mayo Clinic conseille de demander un avis médical lorsqu’une odeur corporelle change soudainement sans raison claire, lorsqu’une transpiration devient nettement plus importante qu’avant ou lorsqu’elle s’accompagne d’autres symptômes inhabituels.

Le « pheromone maxxing » peut donc rester un sujet de conversation amusant sur les réseaux, mais pas une méthode scientifique de séduction. Le réflexe le plus utile reste de distinguer une préférence personnelle — parfum, pas de parfum, déodorant ou non — d’une promesse biologique présentée comme certaine alors que les preuves ne la soutiennent pas.