Grosse mobilisation autour de Roi 12 12: ce que Dah Adagboto reproche aux artistes béninois

Dah Adagboto, ancien manager d’artistes a réagi à la mobilisation des artistes béninois toutes catégories confondues autour de l’homme d’affaires Malien Roi 12 12, lors de sa visite au Bénin. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Dah Adagboto dénonce avec la dernière rigueur l’effronterie dont ont fait montre les acteurs du show-business béninois.

Un nombre important d’artistes béninois a répondu présent à une séance d’échange avec le Roi 12 12 le lundi 13 mars 2023. Il s’agissait d’une rencontre autours de laquelle, le Roi 12 12 leur a fait des promesses mirobolantes. Contrairement à la Côte d’Ivoire où les artistes ont révélé avoir reçu des millions comme dons en espèces, au Bénin, les artistes semblent n’avoir rien pris. C’est d’ailleurs ce que pense l’ancien manager d’artiste Dah Adagboto.

Pour lui, les artistes qui étaient à la rencontre du Roi 12 12 et ont espéré recevoir de l’argent sont rentrés bredouilles. « Je pouvais jurer par tous les Dieux que les différentes rencontres avec les artistes Béninois, ne donneront pas grand chose ( selon leurs attentes ) , parce qu’en réalité il n’a rien à gagner chez vous !! Quand vous lisez les interview du monsieur, vous comprendrez son leitmotiv », a-t-il affirmé.

Le Bénin, hors jeu?

Dah Adagboto soutient que Roi 12 12 est à la recherche d’une certaine notoriété auprès des communautés Africaines. « Parce qu’avant, il avait été frustré par des proches pour des affaires de sous. Et quand il a commencé par réussir, il s’est promis ne jamais aller quelque part sans que ça ne soit de l’attraction … Et il y est parvenu … », a-t-il expliqué.

A le croire, il se sent très mal pour avoir remarqué que ce sont les artistes tête de pont qui se sont fait avoir en perdant, déplore-t-il: « 5 bonnes heures de leur vie au Novotel, espérant quelque chose.

« Si non , quand vous vous regardez, quelle notoriété vous pouvez apporter à ce monsieur que les ivoiriens qui sont leader dans ce type de chose ne peuvent pas lui apporter ??? Même si sa source est intarissable, mettez vous à sa place quand même … Mais , ce n’est pas votre faute , le pays est dure actu … On arrête les gaymans , les show cases diminuent … l’environnement est bizarre.. Il faut faire des provisions …. », a-t-il ajouté.

Dah Adagboto recadre les artistes béninois

Ce que reproche Dah Adagboto aux artistes béninois c’est leur indifférence aux rencontres qui s’organisent sur les règles et lois qui régissent leur métier. « Des gens ont payé des billets d’avion dans ce pays, avec frais d’hôtel à des personnes qualifiées pour leur partager des expériences sur le modèle de réussite dans la musique qu’ils représentent… Ils ne sont jamais allés … », a-t-il dénoncé.

Il va plus loin en déclarant que la plus part des artistes béninois ne savent rien du métier qu’ils font. « Tu les vois là, ils ne savent même pas à quoi sert un manager dans leur vie. On organise des séances de partage de connaissance et d’information, ils ne viennent pas. Mais net, on présente quelqu’un comme étant partageur d’argent, ils remplissent la salle, et vous voulez me faire croire que quoi ? », se désole l’ancien rédacteur en chef de Blue Life qui estime que certains artistes pouvant se passer de cette rencontre.

L’humilité de trop?

Il ressort de la réaction de Dah Adagboto, que les artistes béninois toutes catégories confondues n’ont rien à apporter au milliardaire malien Roi 12 12. « Si non, dans un autre registre, c’est lui qui doit prendre sa voiture et aller vous voir où vous êtes. Vous avez déjà vu Didi B , Suspect 95 , Fally Ipupa et autres se prêter à ces jeux la? Continuez de vous vendre moins chers », a-t-il fait remarquer en faisant référence à la rencontre de Molare et Roi 12 12 dans le bureau de l’artiste.

Toutefois, Dah Adagboto se réjouit qu’aucun artiste béninois n’ai rampé. « Je ne sais pas si on devrait vous remercier pour ça », se demande t-il.