Gros coup dur pour le Sénégal: Sadio Mané forfait pour la Coupe du monde 2022

Selon les informations du journal L’Equipe, Sadio Mané ne se remettra pas à temps pour disputer la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal, alors que l’attaquant du Bayern s’est blessé mardi soir face au Werder Brême (6-1) en Bundesliga.

C’est un véritable coup dur pour la sélection sénégalaise. Les Lions de la Téranga vont finalement se passer de Sadio Mané pour la Coupe du monde 2022. L’attaquant du Bayern Munich s’est blessé mardi soir, lors de la victoire écrasante de son équipe face au Werder Brême (6-1) en Bundesliga. Touché lors d’un accrochage avec le défenseur du Werder, Amos Pieper, le joueur de 30 ans a quitté le pré à la vingtième minute, en se tenant le genou, remplacé par Leroy Sané.

Selon les informations du journal L’Equipe, l’ancien joueur de Liverpool souffre du tendon et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Et pourtant, les premières nouvelles sur le natif de Bambali juste après sa blessure semblaient rassurantes. Le média Bild annonçait en effet que le double Ballon d’Or africain a reçu un coup sur son genou droit, mais devrait très rapidement s’en remettre et sa participation à la Coupe du Monde avec les Lions ne serait pas remise en cause.

« Il a reçu un coup sur le haut du tibia, c’est toujours inconfortable. Il doit passer une radiographie, demain. J’espère que tout va bien », avait de son côté déclaré l’entraîneur du Bayern Munich, en conférence de presse d’après-match. Visiblement, les examens ont donné leur verdict et ce n’est pas bon pour le Sénégalais, à en croire L’Equipe.

Une très mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Aliou Cissé qui doit annoncer sa liste des joueurs retenus pour le voyage au Qatar, vendredi. Pour rappel, les Sénégalais sont logés dans le groupe A en compagnie des Pays-Bas, de l’Equateur et du Qatar, hôte du tournoi.

🚨💣 SADIO MANÉ EST FORFAIT POUR LA COUPE DU MONDE ! 🇸🇳



(@lequipe) pic.twitter.com/frKjtQuS41 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 9, 2022