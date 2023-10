Golden Boy 2023: les 25 finalistes avec Jude Bellingham

De 100 au départ, ils ne sont désormais plus que 25 joueurs encore en lice pour la prestigieuse Golden Boy 2023, récompensant le meilleur jeune footballeur de l’année, évoluant en Europe.

La prestigieuse récompense du Golden Boy 2023 est très attendue par les amateurs de football du monde entier. Ce jeudi, Tuttosport a dévoilé la liste des 25 finalistes pour le sacre suprême. Un groupe avec quatre français: Warren Zaïre-Emery du Paris Saint-Germain, Mathys Tel du Bayern Munich, Lucas Gourna-Douath du RB Salzbourg et Andy Diouf du RC Lens.

Cependant, parmi ces finalistes, un joueur se démarque et est considéré comme le favori pour remporter ce titre convoité : Jude Bellingham. Le jeune prodige britannique, qui joue actuellement au Real Madrid, a déjà fait ses preuves à Dortmund la saison précédente et continue d’éblouir depuis son transfert en Espagne. Son talent exceptionnel et ses performances remarquables lui ont valu une place parmi les prétendants au titre de meilleur joueur européen de moins de 21 ans.

Le Golden Boy est un trophée qui met en lumière les jeunes talents prometteurs du football, ceux qui sont destinés à devenir les stars de demain. Il est décerné par un panel de journalistes sportifs renommés, qui évaluent les performances des joueurs sur la base de critères tels que les statistiques, la régularité et l’impact sur leur équipe.

Le suspense est à son comble et les spéculations vont bon train quant à l’identité du lauréat du Golden Boy 2023. Les fans de Bellingham espèrent voir leur joueur préféré être couronné, tandis que les autres candidats continuent de se battre pour leur chance de remporter ce prestigieux titre. Quoi qu’il en soit, cette compétition met en évidence le potentiel incroyable de la jeune génération et suscite l’excitation chez les amateurs de football du monde entier.

La liste complète des 20 finalistes :

Jude Bellingham – Real Madrid

Jamal Musiala – Bayern Munich

Xavi Simons – RB Leipzig

Antonio Silva – Benfica

Alejandro Baldé – FC Barcelone

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Benjamin Sesko – RB Leipzig

Giorgio Scalvini – Atalanta Bergame

Rasmus Hojlund – Manchester United

Levi Colwill – Chelsea

Johan Bakayoko – PSV Eindhoven

Milos Kerkez – Bournemouth

Arthur Vermeeren – Royal Antwerp

Evan Ferguson – Brighton

Lucas Gourna-Douath – RB Salzbourg

Warren Zaïre-Emery – PSG

Ousmane Diomandé – Sporting CP

Arnau Martinez – Gérone

Mathys Tel – Bayern Munich

Andy Diouf – RC Lens

Les 5 wild cards :

Arda Güler – Real Madrid

Bilal El Khannouss – Genk

Martin Baturina – Dinamo Zagreb

Joan Neves – Benfica

Lamine Yamal – FC Barcelone