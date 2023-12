Golden Boy 2023: le classement complet

Ce lundi soir, la 21e édition du Golden Boy a eu lieu à Turin en Italie. Découvrez le classement complet.

Jude Bellingham a officiellement reçu ce prix, devenant le troisième joueur anglais à le remporter et seulement le premier joueur évoluant au Real Madrid. Si on connaissait déjà le nom du vainqueur depuis des semaines, on a découvert ce lundi le classement complet. Ainsi, Jamal Musiala et Lamine Yamal ont respectivement obtenu la deuxième et la troisième place.

Du même Pays:

Le Top 5 a été complété par Xavi Simons à la quatrième place et Warren Zaïre-Emery à la cinquième place. Parmi les autres talents prometteurs figurant dans le top 20, on trouve des noms tels que Rasmus Hojlund (6e), Alejandro Baldé (7e), Antonio Silva (8e), Mathys Tel (9e) et Florian Wirtz (10e).

Le reste du classement a également présenté des joueurs talentueux tels que Benjamin Sesko (11e), Arda Güler (12e), Evan Ferguson (13e) et Andy Diouf (16e). La cérémonie a rassemblé des représentants de clubs, de joueurs et de médias internationaux pour célébrer les jeunes talents de moins de 21 ans qui se démarquent dans le monde du football européen.

Voici le classement complet

-Jude Bellingham (Real Madrid, Dortmund) : 485 points

-Jamal Musiala (Bayern) : 285 points

-Lamine Yamal (Barcelone) : 92 points

-Xavi Simons (RB Leipzig, PSV) : 86 points

-Warren Zaïre-Emery (PSG) : 56 points

-Rasmus Hojlund (Manchester United, Atalanta) : 50 points

-Alejandro Baldé (Barcelone) : 44 points

-Antonio Silva (Benfica) : 41 points

-Mathys Tel (Bayern) : 33 points

-Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) : 31 points

- Publicité-

-Benjamin Sesko (RB Leipzig) : 30 points

-Arda Güler (Real Madrid, Fenerbahçe) : 14 points

-Evan Ferguson (Brighton) : 14 points

-Joao Neves (Benfica) : 13 points

-Giorgio Scalvini (Atalanta) : 12 points

-Andy Diouf (RC Lens, Bâle) : 7 points

-Ousmane Diomandé (Sporting, Mafra) : 4 points

-Arthur Vermeeren (Royal Antwerp) : 2 points

-Milos Kerkez (Bournemouth, AZ Alkmaar) : 2 points

-Martin Baturina (Dinamo Zagreb) : 1 point