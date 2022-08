Golden Boy 2022: 60 joueurs encore en lice avec Camavinga et Ansu Fati

Le quotidien italien Tuttosport a dévoilé la liste des candidats encore en lice pour le Golden Boy 2022. Une liste de 60 joueurs avec le milieu de terrain du Real Madrid Eduardo Camavinga et le prodige barcelonais Ansu Fati.

De 100 au départ, ils ne sont plus que 60 candidats encore en lice pour le Golden Boy 2022. Un prix décerné par le média italien Tuttosport qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

Dans ce groupe, on retrouve les grands favoris pour le titre suprême, Eduardo Camavinga et Ansu Fati. Le premier collectionne les trophées au Real Madrid alors que le second fait partie des cadres indiscutables de l’effectif du Barça de Xavi.

Mais attention à la pépite allemande Karim-David Adeyemi. Transféré cet été au Borussia Dortmund après une saison 2021-2022 impressionnante sur le plan individuel du côté de Salzbourg, le jeune attaquant de 20 ans est également un sérieux prétendant au titre.

A noter que la liste continuera de se réduire de 20 unités par mois jusqu’au mois d’octobre et la remise du prix. Ce sont 40 journalistes qui voteront pour élire le gagnant.

La liste des 60 nommés au Golden Boy 2022

Karim-David Adeyemi (Borussia Dortmund)

Lucien Jefferson Agoumé (Inter Milan)

Kristjan Asslani (Inter Milan)

Álex Balde (FC Barcelone)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Estípite Biuk (Hajduk)

Brian Brobbey (Ajax)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Matteo Cancelliéri (Lazio Rome)

Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad)

Carney Chukwuemeka (Chelsea)

Francisco de Conceiçao (Ajax Amsterdam)

Karamoko Dembélé (Stade Brestois 29)

Diego Moreira (Benfica Lisbonne)

Hugo Ekitike (PSG)

Anthony Elanga (Manchester United)

Havey Elliott (Liverpool)

Sebastiano Esposito (RSC Anderlecht)

Fábio Carvalho (Liverpool)

Fábio Silva (RSC Anderlecht)

Ansu Fati (FC Barcelone)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Gavi (FC Barcelone)

Degnand Gnonto (Zurich)

Ryan Gravenberch (Bayern Munich)

Josko Gvardiol (RB Leipzig)

Henrique Araújo (Benfica Lisbonne)

Aaron Hickey (Brentford)

Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Adam Hlozek (Bayer Leverkusen)

Ki-Jana Hoever (PSV)

Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais FC)

Ansgar Knauff (Eintracht)

Castello Junior Lukeba (Olympique Lyonnais)

Chukwunonso Madueke (PSV Eindhoven)

Eliot Matazo (AS Monaco)

Bjorn Meijer (Bruges)

Fábio Miretti (Juventus Turin)

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Yunus Musah (Valence CF)

Jamal Musiala (Bayern Munich)

Nico González (Valence CF)

Nico Williams (Athletic)

Nuno Mendes (PSG)

Cole Palmer (Manchester City)

Paulo Bernardo (Benfica Lisbonne)

Pedri González (FC Barcelone)

Yéremi Pino (Villarreal CF)

Jesús Carvalho Reinier (Real Madrid)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Pape Sarr (Tottenham)

Giorgio Scalvini (Atalanta Bergame)

Benjamin Sesko (Salzburg)

Matías Soulé (Juventus Turin)

Mathys Tel (Bayern Munich)

Jan Uwe Thielmann (Cologne)

Iyenoma Udogie (Udinese)

Mattia Viti (OGC Nice)

Kenan Yildiz (Juventus Turin)

Nicola Zalewski (AS Roma)