Godomey: deux individus arrêtés avec un crâne humain dissimulé dans un tricycle

La Police républicaine a frappé un coup important contre la criminalité transfrontalière et les trafics d’ossements humains dans la commune d’Abomey-Calavi.

Deux hommes ont été interpellés le mardi 7 juillet 2026 dans l’arrondissement de Godomey, à la suite de la découverte macabre d’un crâne humain soigneusement dissimulé à bord d’un tricycle.

​Une filature policière efficace jusqu’au carrefour Hêvié Liclan

​Selon les informations rapportées par la station de radio Peace FM, l’opération a été déclenchée après que les forces de l’ordre du commissariat de Godomey ont été alertées du déplacement suspect d’un tricycle transportant une cargaison inhabituelle. Les agents de police ont immédiatement mis en place un dispositif de filature pour suivre discrètement le véhicule à travers la circulation.

​L’intervention et l’interception finale du tricycle ont eu lieu à hauteur du carrefour Hêvié Liclan. Lors de la fouille minutieuse du véhicule de transport, les policiers ont mis la main sur un carton au fond duquel se trouvait un crâne humain soigneusement dissimulé.

​Les deux occupants du tricycle, formellement identifiés par leurs initiales S. D. et A. J., ont été arrêtés sur-le-champ. Soumis aux premières interrogations des enquêteurs, les deux hommes ont tenté de se disculper en affirmant qu’ils transportaient simplement un colis confié par un client. Ils ont ajouté qu’ils pensaient de bonne foi que le carton contenait des pots de peinture.

​Face à la gravité flagrante de la situation et à la nature des faits, le commissariat de Godomey a immédiatement placé les deux suspects en garde à vue. Une procédure judiciaire a été ouverte à travers un procès-verbal officiel établi ce même mardi 7 juillet 2026. Les investigations se poursuivent activement afin de déterminer l’origine exacte de ces ossements humains, d’identifier leur destinataire final et de démanteler l’ensemble des complices impliqués dans ce trafic.