Gims, Héléna, Orelsan : Solidays annulé pour raisons de sécurité liées à la canicule

Le festival Solidays, annoncé avec Gims, Héléna et Orelsan, a été annulé en raison de la canicule exceptionnelle qui frappe la France , a indiqué la préfecture de police de Paris dans un communiqué daté du 26 juin 2026. L’annulation porte sur l’ensemble des trois journées prévues à l’hippodrome de Paris Longchamp et affecte des dizaines de milliers de festivaliers attendus au cœur du bois de Boulogne.

Depuis plusieurs jours, la France connaît un épisode de chaleur d’une rare intensité, avec plusieurs départements placés en vigilance rouge. Les autorités ont pris des mesures visant à limiter les risques sanitaires et logistiques liés à ces températures extrêmes : restrictions ciblées, notamment sur la vente d’alcool dans certains secteurs, recommandations de limiter les déplacements inutiles et consignes pour rester au frais et suivre les consignes des services de secours.

La vague de chaleur a contraint de nombreux organisateurs d’événements estivaux à revoir leurs plans. Face à l’ampleur de la canicule et aux risques qu’elle fait peser sur la sécurité des publics, des bénévoles et des équipes techniques, la préfecture a demandé aux organisateurs de Solidays de renoncer à l’édition 2026, une décision qualifiée d’exceptionnelle par les autorités.

Solidays contraint de renoncer à sa 28e édition

La 28e édition de Solidays, qui devait se tenir à l’hippodrome de Paris Longchamp, n’ouvrira pas ses portes. La programmation, très attendue, incluait notamment Gims, Héléna et Orelsan, des têtes d’affiche susceptibles d’attirer un public nombreux sur le site du bois de Boulogne. Les organisateurs avaient prévu des dispositifs d’accueil et de sécurité, mais la décision préfectorale a mis fin à l’événement dans son ensemble.

Dans son communiqué du 26 juin 2026, la préfecture de police de Paris explique que la demande de renoncement porte sur l’ensemble des trois jours du festival. La motivation officielle évoque les « risques liés aux températures extrêmes » et la nécessité de « garantir la sécurité du public, des bénévoles et des équipes techniques ». Les autorités ont ainsi jugé qu’il n’était pas possible d’assurer les conditions de sécurité requises dans le contexte météorologique actuel.

Concernant les billets, des modalités de remboursement ont été précisées. Selon les informations relayées par Sortir à Paris, seul l’acheteur initial pourra obtenir le remboursement de sa place, sauf si le billet a été revendu via une plateforme officielle prévue à cet effet. La demande de remboursement doit être adressée à SEE TICKETS dans un délai maximal de deux mois à compter de l’annulation ou d’un éventuel report de l’événement.

Passé ce délai de deux mois, les spectateurs concernés devront se rapprocher directement de l’organisateur pour toute démarche relative à leur billet. Les coordonnées de l’organisateur resteront accessibles pour permettre ces démarches.