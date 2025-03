Ghana: une femme arrêtée pour avoir mordu les test!cules d’un client lors d’une altercation

- Advertisement -

Un violent incident a secoué la communauté d’Assin Wurakese, dans la région centrale du Ghana, après qu’une femme de 43 ans, Esi Affumwaa, a été arrêtée pour avoir mordu les test!cules d’un homme lors d’une dispute.

Selon les informations rapportées par Graphic Online, l’altercation s’est produite mercredi vers 18 heures ,impliquant Osman, un agriculteur de 36 ans, qui a été grièvement blessé et hospitalisé. Le conflit a éclaté lorsqu’Osman s’est rendu au bar tenu par Affumwaa pour acheter une cigarette au prix de 1,20 GH₵ . Il a initialement payé 1 GH₵, promettant de régler le reste plus tard. Lorsqu’il est retourné au bar le lendemain avec 5 GH₵, il a pensé que la somme restante serait simplement déduite.

- Publicité-

Cependant, Affumwaa a insisté pour qu’il paie les 20 pesewas restants avant tout nouvel achat. Une dispute verbale s’est alors transformée en affrontement physique. D’après Osman, la situation a pris une tournure brutale lorsque la tenancière du bar l’a frappé à la tête avec un bâton, le faisant tomber au sol. Il affirme ensuite avoir été attaqué par Affumwaa et ses enfants, qui l’auraient roué de coups avant que la femme ne lui morde violemment les test!cules.

« Elle, avec l’aide de ses enfants, s’est jetée sur moi, me battant sans pitié avant de me mordre les test!cules », at-il déclaré. Gravement et blessé saignant abondamment, il a crié à l’aide avant que des passants ne viennent à son secours et le transportent d’urgence à l’hôpital.

- Publicité-

Le commandant de la police du district d’Assin Fosu, ASP Jacob Kumedzro, a confirmé l’incident et indiqué que des enquêtes étaient en cours. Affumwaa a été arrêtée et devra répondre des faits qui lui sont reprochés.