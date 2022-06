Ghana: un prêtre féticheur condamné à mort pour avoir sacrifié sa femme et sa fille « aux dieux »

Un spiritualiste et prêtre traditionnel autoproclamé de Kulpeliga, dans le district de Talensi, l’un des 9 districts de la Région du Haut Ghana, a été condamné à mort après avoir horriblement tué sa femme et sa fille à des fins rituelles.

Mbawona Tindana a été inculpé par la Haute Cour de Bolgatanga où il a été reconnu coupable d’homicide volontaire, rapporte l’agence de presse du Ghana (GNA). Selon les informations, le condamné avait été arrêté pour avoir tué sa femme de 25 ans, Talata Abigail Kurug, et sa fille de 2 ans, Nyapoka Mbawona Tindana, en guise de sacrifice à ses dieux.

Retour sur les faits…

Tindana avait accusé sa femme et sa fille d’être des sorcières. Il a décapité sa fille avec une hache avant de faire de même pour son épouse. En effet, les faits se sont déroulés le 27 juin 2019, vers 16 h 30 lorsque l’épouse décédée était sortie de la maison, après avait été informée par leur fils que le Tindan qui est aussi le « féticheur » de la région avait tué sa fille et l’avait sacrifiée aux dieux. Alors qu’elle s’est précipitée pour se rendre sur les lieux, elle avait effectivement vu la fille morte, dans une mare de sang avec les cerveaux éparpillés.

Sous le choc, elle s’est effondré et l’accusé a bondi et l’a frappée avec une machette sur la tête, la tuant ainsi en plus de leur fille. Il a également frappé son fils avec l’arme blanche mais le fils a réussi à s’échapper et a été sauvé par des jeunes qui jouaient au football non loin du lieu et l’ont ensuite emmené à l’hôpital pour se faire soigner.

Selon la même source, un témoin oculaire a vu la scène mais n’a pas pu sauver les victimes à cause de la hache et de la machette que tenait Tindana. Elle s’est cachée et a ensuite alerté la police qui est venue arrêter l’accusé.

Un rapport de police indique que deux personnes décédées ont été retrouvées mortes dans une mare de sang et ont découvert une hache et une machette tachée de sang gisant sur le sol à côté des corps. Une autopsie réalisée a également prouvé que les défuntes avaient été frappées par des objets puissants causant de graves blessures à leur tête ce qui a entraîné leur mort

Plus de deux ans après cette horrible scène, le jugement a été rendu au suspect suite à une décision unanime d’un jury de sept membres, qui l’a déclaré coupable et l’a condamné à mort.