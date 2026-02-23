Ghana : Tullow obtient la prorogation de ses licences pétrolières jusqu’en 2040

Le Parlement ghanéen a approuvé la prolongation des accords pétroliers liant l’État aux opérateurs des champs offshore Jubilee et Tweneboa-Enyenra-Ntomme (TEN) jusqu’au 31 décembre 2040, offrant ainsi une visibilité contractuelle à long terme aux exploitants dont Tullow Oil plc. La décision rend exécutoire l’extension des licences West Cape Three Points (WCTP) et Deep Water Tano (DWT), principaux blocs de production pétrolière du Ghana, et encadre de nouvelles modalités sur la fourniture et la tarification du gaz associé.

Le Parlement ghanéen a approuvé la prolongation des accords pétroliers liant l’État aux opérateurs des champs offshore Jubilee et Tweneboa-Enyenra-Ntomme (TEN) jusqu’au 31 décembre 2040, offrant ainsi une visibilité contractuelle à long terme aux exploitants dont Tullow Oil plc. La décision rend exécutoire l’extension des licences West Cape Three Points (WCTP) et Deep Water Tano (DWT), principaux blocs de production pétrolière du Ghana, et encadre de nouvelles modalités sur la fourniture et la tarification du gaz associé.

Entré en production en 2010, Jubilee et, depuis 2016, le complexe TEN ont généré des recettes significatives pour l’économie ghanéenne. La ratification parlementaire formalise la possibilité de poursuivre des programmes de forage supplémentaires et d’améliorer les taux de récupération des réserves, selon les termes convenus entre l’État, la Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) et les partenaires privés.

Parmi les éléments clés de l’accord figure une montée en participation de la GNPC : à compter du 20 juillet 2036, la part de la compagnie pétrolière nationale augmentera de dix points de pourcentage, entraînant une dilution proportionnelle des participations des partenaires privés. Cette clause a été présentée comme une modalité visant à accroître la part revenant à l’État sans exiger de décaissement budgétaire immédiat.

Publicité

Modalités financières, approvisionnement en gaz et implications pour les opérateurs

Le texte ratifié précise également des dispositions sur l’approvisionnement en gaz, un sujet régulièrement source de frictions entre Accra et les producteurs. Un prix fixe de 2,5 dollars par MMBtu a été retenu pour le gaz issu de Jubilee pendant la période prolongée, assorti d’un mécanisme destiné à garantir les paiements. Un protocole d’accord prévoit par ailleurs la possibilité d’un approvisionnement en gaz provenant de TEN, sous conditions contractuelles définies.

Pour Tullow, opérateur britannique présent sur ces actifs, la sécurisation de ces flux contractuels est jugée essentielle. À la fin de 2025, les créances nettes du gouvernement envers l’entreprise s’élevaient à environ 225 millions de dollars, dont une part importante était liée à des factures de gaz non réglées. Le mécanisme de garantie de paiement vise à réduire ce risque commercial et à clarifier la trajectoire des encaissements.

Sur le plan opérationnel, Tullow annonce des prévisions de production pour 2026 comprises entre 34 000 et 42 000 barils équivalent pétrole par jour, soutenues par des investissements estimés à 200 millions de dollars et la mise en place de nouveaux puits. À plus long terme, les extensions de licence pourraient se traduire par des investissements cumulés de l’ordre de 2 milliards de dollars, notamment pour un programme de forage additionnel sur Jubilee.

Publicité