Ghana : Trafigura scelle l’achat de 700 000 onces d’or avec la mine de Bogoso-Prestea

Trafigura a annoncé, dans un communiqué conjoint avec Heath Goldfields Ltd, un contrat d’achat portant sur environ 700 000 onces d’or provenant de la mine de Bogoso-Prestea, dans l’ouest du Ghana, sécurisant ainsi une large partie de la production attendue du site.

Le volume concerné correspond à la totalité d’un important flux de production future de la mine, selon le texte publié par les deux entreprises. La transaction place le négociant suisse parmi les principaux acquéreurs de l’or extrait de Bogoso-Prestea et traduit un engagement commercial significatif dans un contexte de demande mondiale soutenue pour le métal précieux.

Heath Goldfields, exploitant du gisement, a connu des interruptions d’activité ces dernières années liées à des difficultés financières et opérationnelles; la reprise progressive des opérations figure parmi les objectifs affichés par l’entreprise et s’accompagne désormais d’un débouché garanti pour sa production.

Détails de l’accord, enjeux financiers et contexte ghanéen

Le contrat, dont les modalités commerciales précises n’ont pas été intégralement dévoilées, porte sur l’achat à terme d’environ 700 000 onces. Ce volume représente un approvisionnement massif pour un seul site minier et, pour Trafigura, un approvisionnement stable susceptible de renforcer sa position dans le négoce de l’or en Afrique de l’Ouest.

Aux yeux des observateurs, l’opération procure à Heath Goldfields une visibilité commerciale immédiate et un flux de trésorerie prévisible, éléments essentiels pour relancer et stabiliser les installations après des interruptions antérieures. La sécurisation d’un client de premier plan réduit l’exposition de l’exploitant aux aléas du marché au comptant et aux difficultés d’accès au financement pour les coûts d’exploitation et de remise en état des infrastructures.

Sur le plan opérationnel, la mine de Bogoso-Prestea est un site historique du bassin aurifère ghanéen, région majeure de production en Afrique de l’Ouest. Les antécédents de la mine incluent des phases d’exploitation intensive mais aussi des arrêts provoqués par des tensions financières et des défis techniques. Les partenaires indiquent travailler à la remise en service progressive des capacités d’extraction et de traitement.

Pour Trafigura, entreprise active dans les matières premières et le négoce international, l’accord représente une entrée structurée sur le segment aurifère ghanéen, marché où coexistent grands producteurs et petits exploitants locaux. Le contrat s’inscrit dans une tendance plus large d’investissements et de partenariats entre acteurs internationaux et opérateurs africains afin d’assurer des chaînes d’approvisionnement plus intégrées pour l’or.

Le communiqué conjoint précise que les deux groupes entendent coordonner les aspects logistiques et de conformité liés aux exportations, y compris les contrôles réglementaires et les procédures de traçabilité exigées par les marchés internationaux, sans toutefois publier de détails financiers complémentaires au moment de la diffusion