Ghana: Stephen Appiah révèle les sacrifices consentis à l’équipe nationale

L’ancien capitaine du Ghana, Stephen Appiah, a parlé des sacrifices qu’il a faits pour l’équipe nationale au cours de sa carrière de joueur.

S’adressant à Sompa TV, l’ancienne star de la Juventus a révélé qu’il fut un temps où personne n’était intéressé à jouer pour les Black Stars et qu’il devait payer les billets d’avion de ses coéquipiers pour les convaincre de venir défendre les couleurs ghanéennes. Appiah a également révélé qu’il avait utilisé son propre argent pour payer les primes des internationaux.

« Une chose qui est douloureuse, c’est que, certains d’entre nous, nous sommes très humbles. Mais quand on connaît sa valeur, on n’a pas envie de faire certaines choses ou de se mêler à certaines personnes. On veut tous aider parce qu’on a aidé avant même si cela ne suffisait pas », a déclaré Appiah.

« Il fut un temps où tout le monde (les joueurs) n’avait aucun intérêt à jouer pour les Black Stars. Il fut un temps où je devais payer les billets d’avion des joueurs pour le Ghana et il fut un temps où je payais des bonus gagnants », a-t-il ajouté.

Il a exprimé sa déception face à l’état actuel du football au Ghana, déclarant que ses sacrifices n’ont pas été suffisamment appréciés: « Alors aujourd’hui si je vois comment les choses se sont faites, je me demande pourquoi j’ai gaspillé mon argent ? Mais on espère qu’un jour ça ira bien. »

Appiah a également exprimé son désir de voir un ancien footballeur diriger la Fédération ghanéenne de football (GFA). « Les légendes et les anciens joueurs n’ont pas leur chance dans l’administration du football. J’espère qu’un jour, pas moi Stephen Appiah nécessairement, mais j’espère qu’un jour, l’un de nous dirigera et nous soutiendrons tous », a-t-il conclu.

L’ancien joueur de la Juventus a mis un terme à sa carrière de footballeur en 2012, après avoir été capitaine du Ghana lorsque le pays s’est qualifié pour sa toute première Coupe du Monde de la FIFA en Allemagne en 2006.