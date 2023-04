Ghana: Stephen Appiah regrette de ne pas avoir remporté la CAN avec les Black Stars

Stephen Appiah a déclaré qu’être le capitaine de la sélection ghanéenne à la Coupe du Monde de la FIFA n’était pas suffisant et aurait souhaité remporter un trophée avec les Black Stars.

Stephen Appiah a été le capitaine de l’équipe nationale du Ghana pendant près d’une décennie et est largement considéré comme l’un des meilleurs de son pays. C’est sous la direction de l’ancien milieu de terrain que les Black Stars se sont qualifiés pour la première fois en Coupe du monde en 2006.

Appiah a également participé à plusieurs tournois de la Coupe d’Afrique des Nations (AFCON) mais n’a jamais pu mettre la main sur le trophée, son plus proche étant la troisième place du Ghana en 2008.

Parlant de son passage avec les Black Stars, Appiah a déclaré qu’il était fier d’avoir été capitaine de l’équipe pour la Coupe du monde, mais qu’il aurait également aimé remporter un trophée. « J’aimerais gagner un trophée parce que dire que Stephen Appiah nous a dirigés vers la Coupe du monde ne suffit pas. J’aimerais gagner quelque chose dont je puisse me vanter », a-t-il déclaré à Sompa FM.

« Mais à la fin de la journée, des joueurs comme Ryan Giggs ont remporté tous les trophées du football mais ils se blessent quand vous leur rappelez de ne pas jouer à la Coupe du monde. Parce que c’est la compétition la plus ultra et tout le monde veut être là. Je ne suis pas disant que nous aurions dû gagner la Coupe du monde, mais nous avons joué quelques Coupes d’Afrique et nous n’avons pas pu gagner aussi.«

L’ex-star de la Juventus n’a cependant pas tardé à ajouter que bien qu’il n’ait pas pu gagner la CAN, il encourage la génération actuelle de joueurs à la gagner. « Mais nous serons toujours là et soutiendrons nos frères qui jouent aujourd’hui. Nous les motiverons car, en fin de compte, nous sommes tous des Ghanéens. Bien que nous n’ayons pas pu en gagner un, cela ne signifie pas que nous devons soyez contre eux pour gagner », a ajouté Appiah.

