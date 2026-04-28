Ghana : polémique autour du salaire du sélectionneur Carlos Queiroz

Au Ghana, les montants évoqués par la presse au sujet de la rémunération de Carlos Queiroz à la tête des Black Stars seraient largement exagérés, affirment des responsables impliqués dans le dossier. Contrairement aux rumeurs sur un cachet mensuel de 100 000 dollars, des sources proches du ministère des Sports et des Loisirs assurent que la réalité financière diffère de ces estimations, d’après des informations relayées par Ghanasoccernet.com.

Le technicien portugais a été engagé pour une mission courte : un contrat de quatre mois pour piloter la sélection ghanéenne jusqu’au Mondial. Fort d’une longue carrière internationale — avec des passages à la tête des équipes d’Égypte, d’Iran et du Portugal, et une expérience au Real Madrid — Queiroz arrive pour stabiliser l’équipe avant la grande échéance estivale.

Il succède à Otto Addo, démis de ses fonctions en mars à la suite de défaites concédées face à l’Autriche et à l’Allemagne. Interrogés sur le dossier salarial, des cadres du ministère ont qualifié les montants avancés par certains médias d’inexactes, et le ministre des Sports, Kofi Adams, devrait s’exprimer prochainement pour apporter des précisions officielles.

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Queiroz débarque avec une équipe de travail réduite mais expérimentée : cinq collaborateurs techniques l’accompagnent pour préparer les rencontres à venir. Le programme de préparation prévoit notamment un match amical contre le Mexique le mois prochain, puis une autre rencontre internationale contre le pays de Galles le 2 juin, autant de rendez-vous destinés à peaufiner les derniers réglages avant la Coupe du monde.

Aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le Ghana évoluera dans le groupe L, opposé à l’Angleterre, à la Croatie et au Panama. Le calendrier de la phase de poules place d’abord les Black Stars face au Panama le 17 juin, avant un choc contre l’Angleterre le 23 juin, puis une confrontation contre la Croatie le 27 juin.